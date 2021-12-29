Перший Kyiv City Express від "Укрзалізниці": як виглядає поїзд і чим він зручний (фото, графік)

"Укрзалізниця" запустила новий потяг "Київ-Васильків" в рамках проекту Kyiv City Express. Цей експрес приміського сполучення з 29 грудня розпочинає щоденне курсування зі зручним розкладом.
Як виглядає модернізований поїзд і за яким графіком їздить - читайте і дивіться в матеріалі нижче.
Реконструкція залізничної ділянки Васильків-Васильків-2 була проведена згідно з програмою "Велике будівництво", ініційованою президентом.
Щоб з'єднати Київ з Васильковим було відремонтовано та електрифіковано 11 кілометрів залізничних колій. Тепер експрес доїжджає прямо до центру міста-супутника столиці.
За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, очікується, що в будні пасажиропотік на маршруті сягатиме позначки 5-7 тисяч пасажирів на добу, передали в прес-центрі "Укрзалізниці".
Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів.
Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 - Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.
Потяги Kyiv City Express сполученням Київ - Васильків виглядають так:
Поїзд "Київ - Васильків" - частина проекту Kyiv City Express (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi / uz.gov.ua)
У поїзді передбачені місця для людей з обмеженими можливостями, також для пасажирів з маленькими дітьми є сповивальня.
"Принципово, що модернова і зручна платформа і модернізований поїзд зі зручним розкладом дають старт KyivCityExpress і новій якості приміського сполучення", - зазначив представник УЗ Олександр Петровський у своєму Facebook.
Також він звернув увагу, що запуск експрес-повідомлення дозволить жителям 40-тисячного Василькова не втрачати годинник щодня в пробках на шляху до та зі столиці.
Поїзд Kyiv City Express "Київ - Васильків" запущений 29 грудня (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi / uz.gov.ua)
За яким графіком їздять приміські поїзди "Київ - Васильків" (фото: скрін uz.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що в Україні курсуватиме автентичний ретропоїзд, який запускають саме до новорічних та різдвяних свят.