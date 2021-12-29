Перший Kyiv City Express від "Укрзалізниці": як виглядає поїзд і чим він зручний (фото, графік)

Реконструкція залізничної ділянки Васильків-Васильків-2 була проведена згідно з програмою "Велике будівництво", ініційованою президентом.

Щоб з'єднати Київ з Васильковим було відремонтовано та електрифіковано 11 кілометрів залізничних колій. Тепер експрес доїжджає прямо до центру міста-супутника столиці.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, очікується, що в будні пасажиропотік на маршруті сягатиме позначки 5-7 тисяч пасажирів на добу, передали в прес-центрі "Укрзалізниці".

Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів.

Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 - Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.

Потяги Kyiv City Express сполученням Київ - Васильків виглядають так:

Поїзд "Київ - Васильків" - частина проекту Kyiv City Express (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi / uz.gov.ua)

У поїзді передбачені місця для людей з обмеженими можливостями, також для пасажирів з маленькими дітьми є сповивальня.

"Принципово, що модернова і зручна платформа і модернізований поїзд зі зручним розкладом дають старт KyivCityExpress і новій якості приміського сполучення", - зазначив представник УЗ Олександр Петровський у своєму Facebook.

Також він звернув увагу, що запуск експрес-повідомлення дозволить жителям 40-тисячного Василькова не втрачати годинник щодня в пробках на шляху до та зі столиці.

Поїзд Kyiv City Express "Київ - Васильків" запущений 29 грудня (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi / uz.gov.ua)

Графік руху поїздів "Київ - Васильків" (Kyiv City Express)

За яким графіком їздять приміські поїзди "Київ - Васильків" (фото: скрін uz.gov.ua)