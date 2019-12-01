Первый день зимы: какой сегодня праздник и что говорят приметы

Какой сегодня праздник. 1 декабря 2019 года чтят память святых мучеников Романа и Платона. В древности святым молились для материального благосостояния. Утром перед началом работы и делами обязательно шли в церковь, поскольку верили, что после этого в семье будут водиться деньги.

1 декабря - первый день календарной зимы. В народе говорят, что Платон и Роман говорят зиму нам. Какой погода будет в этот день, такой останется в течение всей зимы. Также в этот день ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом и День работников прокуратуры Украины.

Святые мученики Роман и Платон (фото из открытых источников)

Все приметы этого дня

Если 1 декабря на улице тепло – зима будет мягкой.

Если погода в течение дня очень быстро меняется, то зима будет переменчивой.

Что можно делать в этот день

Первого декабря советуют по возможности давать милостыню нуждающимся. Указывается также, что бедным стоит передавать предметы быта и одежду, которую больше не носите. Считается, что помощь нуждающимся в этот день только позитивно отразиться на вашем финансовом благосостоянии.

Также 1 декабря можно отправляться в дальнюю дорогу или в долгожданный отпуск. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.

Что нельзя делать в этот день

1. В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

2. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.