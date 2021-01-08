Первый день локдауна: километровые очереди из авто на Буковель показали на фото

В Украине ужесточили карантин 8 января и ввели ряд ограничений для некоторых сфер развлечений, фитнес-центров и торговых заведений, однако в целом горнолыжные курорты продолжают работать в период локдауна. Этим и воспользовались многие украинцы, желающие активно отдохнуть во время рождественских праздников.

Так, на дороге на Буковель в Ивано-Франковской области сегодня образовались огромные очереди из авто. Соответствующие фото опубликовал журналист Ярослав Иваночко в своем Facebook.

На кадрах видно, что пробки на заснеженной трассе растянулись на километры, и "хвост" вообще теряется вдали в "коридоре" покрытых снегом сосен и елей на фоне величественных гор.

Фотоотчет о длинной очереди из авто журналист сопроводил ироничным постом.

"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", - говорится в публикации.

На дороге на Буковель в первый день локдауна образовались пробки из авто (фото: facebook.com/yarchyk)

В сети в комментариях украинцы, которые также ехали в Буковель и были вынуждены постоять в пробке, добавили еще несколько снимков такой автоочереди.

Очередь из авто на Буковель в первый день локдауна 8 января (фото: facebook.com/yarchyk)

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки, как президент Украины Владимир Зеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающими.

Также мы писали о том, что замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал о жестком зимнем карантине, а также о новых запретах и что разрешено в период с 8 по 24 января.