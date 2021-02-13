Первые симптомы ОРВИ: как быстро помочь организму и не допустить осложнений

Симптомы ОРВИ

Первые симптомы заболевания обычно появляются в течении двух суток после заражения. Обычно это:

Кашель

Боль в горле

Насморк

Чихание

Головная боль

Температура (обычно умеренно повышенная)

Обычно эти симптомы начинают исчезать уже через 5-7 дней. Стоит отметить, что при гриппе бывают похожие признаки, но они обычно более сильные и болезнь проявляется внезапно и острее. Некоторые симптомы могут сохраняться до трех недель, а также ОРВИ опасно тем, что могут развиться осложнения.

Как уберечься от заражения

Специфической профилактики от заражения ОРВИ нет, и самое важное – не давать болезни развиваться и поражать организм. А для этого нужно:

Полноценно и сбалансированно питаться

Закалять организм и выполнять хотя бы небольшие физические упражнения

Правильно подбирать одежду и обувь, в соответствии с погодными условиями

Снизить количество времени на улице в самую холодную пору

Избегать мест скопления людей

Придерживаться гигиенических и эпидемиологических правил

Однако, если избежать заболевания не удалось, то обращение к врачу является обязательным, так как симптомы могут сигнализировать и о других заболеваниях.