ОРВИ легко спутать с коронавирусом: врач назвал самые точные симптомы

Доктор Комаровский объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус бывает сложно отличить от гриппа или ОРВИ. Все эти заболевания имеют вирусную природу и симптомы очень похожи. Однако у всех этих заболеваний есть важные различия.

Известный педиатр, врач Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, по каким признакам можно отличить, чем именно заболел человек. Он разместил табличку с симптомами, где видно, что большинство проявлений схожи. А именно: лихорадка, кашель, боль в мышцах и суставах, головная боль и сильная усталость. А вот насморк и боль в горле обычно говорит об ОРВИ.

Потеря обоняния при наличии остальных симптомов вирусного заболевания говорит о COVID-19. Также отличительной чертой может стать одышка, которая при гриппе бывает редко, особенно в начале болезни.

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Доктор объясняет, что наличие потери обоняния и одышка в первые дни болезни, которые сочетаются с сильной слабостью, ломотой в костях и суставах, головной болью и лихорадкой – говорят о том, что человек заразился коронавирусом и ему нужно немедленно обратиться к врачу.

"Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, — это коронавирус. Но в целом ковид19 диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии. Но парадокс заключается в том, что если болезнь протекает без дыхательной недостаточности, то есть в организме хватает кислорода, вы дышите и не задыхаетесь, то никаких особенностей в лечении нет. Коронавирус лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус", - объяснил Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали главные признаки постковидного синдрома.

А также рассказывали о том, что врач назвал симптомы легкой формы коронавируса.