Перші симптоми ГРВІ: як швидко допомогти організму і не допустити ускладнень

Симптоми ГРВІ

Перші симптоми захворювання звичайно з'являються протягом двох діб після зараження. Зазвичай це:

Кашель

Біль у горлі

Нежить

Чхання

Головний біль

Температура (зазвичай помірно підвищена)

Зазвичай ці симптоми починають зникати вже через 5-7 днів. Варто відзначити, що при грипі бувають схожі ознаки, але вони зазвичай більш сильні й хвороба проявляється раптово і гостріше. Деякі симптоми можуть зберігатися до трьох тижнів, а також ГРВІ небезпечно тим, що можуть розвинутися ускладнення.

Як уберегтися від зараження

Специфічної профілактики від зараження ГРВІ немає, і найважливіше – не дати хворобі розвиватися і вбивати організм. А для цього потрібно:

Повноцінно і збалансовано харчуватися

Загартовувати організм і виконувати хоча б невеликі фізичні вправи

Правильно підбирати одяг та взуття, відповідно до погодних умов

Знизити кількість часу на вулиці в саму холодну пору

Уникати місць скупчення людей

Дотримуватися гігієнічних та епідеміологічних правил

Однак, якщо уникнути захворювання не вдалося, то звернення до лікаря є обов'язковим, через те, що симптоми можуть сигналізувати й про інші захворювання.