Первые нули и заморозки: какой будет погода в Украине осенью (детальный прогноз)

Так, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня после 7 сентября в Украине потеплеет, в середине месяца придут дожди, а потом снова будет тепло. Совсем погода испортится в конце месяца.

В октябре первая декада будет холодная и мокрая, в середине месяца возможны заморозки, третья декада будет с дождями и прохладная.

Ноябрь начнется с дождей, а потом ожидаются заморозки и ближе к середине месяца пойдет снег. До конца ноября в Украине будет холодно, прогнозируются морозы.

Синоптик Владимир Деркач пообещал теплый сентябрь с постепенным снижением температуры воздуха и дождями во второй половине месяца. В конце месяца возможны заморозки на грунте. А вот бабье лето придет в Украину в начале октября.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в комментарии для издания "Апостроф" отметила, что сентябрь будет теплым. Холод первой недели месяца уйдет быстро и в Украину вернется теплая погода, местами до +26 +27 градусов.

Во второй половине месяца снова температура опустится и до конца месяца стоит ожидать от +15 до +17 градусов днем, и около +5 +8 ночью. В конце месяца похолодает до +10 +13 градусов.

А вот октябрь, по словам специалиста, будет холодным. В первой декаде температура продержится до +15 градусов, а потом резко похолодает, ночью до +3, днем до +5 +7 градусов. Ночью возможны заморозки. Во второй половине месяца будет холодно и возможны морозы.

Также Мартазинова прогнозируют первый снег во второй половине октября.

Ноябрь начнется с нулевой температуры, ночью возможно до -5 градусов, а в середине месяца ожидается потепление до +14 +15 градусов. Настоящее похолодание придет только в конце месяца.