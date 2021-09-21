Первые морозы в Украине: замерзшие Карпаты показали на сказочных фото

В Карпатах уже ударили морозы до -6 градусов, и вершины на горе Поп Иван Черногорский укрыла изморозь, хотя еще вчера тут царил туман при нулевой температуре воздуха.

Об этом 21 сентября сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook .

Изменение синоптической ситуации на высокогорье создало потрясающие пейзажи. Спасатели опубликовали снимки, поделившись величественной красотой "замерзших" гор со всеми украинцами.

Также отмечается, что сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно с прояснениями. Был зафиксирован довольно спокойный ветер, сила которого составила 5-6 метров в секунду. А термометры показали снижение температуры воздуха до 6 градусов ниже нуля.

На фото можно увидеть, что знаменитый "Белый Слон" - руины астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд - окружают покрытые изморозью белые кусты и прочая растительность. Клубящиеся плотные облака на уровне вершины горы напоминают туман и морские волны, над которыми поднимается яркое солнце.

В Карпатах ударили морозы (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях пользователи сети восхищаются снимками почти уже зимних гор и прогнозируют очень скорое начало снегопадов в Карпатах.