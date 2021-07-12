В Карпатах посредине лета выпал снег (видео)

В Украине лето в самом разгаре и практически во всех регионах наблюдается сильная жара. Тем временем в Карпатах выпал снег. Это произошло на горе Поп Иван.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина сейчас".

Отмечается, что осадки выпали еще 10 июля, а сейчас уже растаяли.

"На горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Видео с подтверждением этому выложил турист еще 10 июля. Вчера снег растаял, на горе потеплело до +11. Сегодня на горе, как и во многих областях западной Украины, прогнозируется дождь. В остальных регионах страны сохранится жаркая погода", - сказано в сообщении под видео.

В Карпатах в средине лета выпал снег

Кстати, 31 мая на горе Поп Иван ситуация с погодой была аналогичной. В последние весенние дни неожиданно выпал снег. Хотя сезон там закончился, Черногорский поисково-спасательный пост предупреждал об ограничении видимости до 30 м.

Отметим, что такая погода в высокогорье Карпат совсем не редкость. Осадки в виде снега наблюдались там даже летом.