ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Карпатах посредине лета выпал снег (видео)

Новина українською →
Карпаты, Понедельник 12 июля 2021 09:09
В Карпатах посредине лета выпал снег (видео) В Карпатах 10 июля выпал снег (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине лето в самом разгаре и практически во всех регионах наблюдается сильная жара. Тем временем в Карпатах выпал снег. Это произошло на горе Поп Иван.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина сейчас".

Отмечается, что осадки выпали еще 10 июля, а сейчас уже растаяли.

"На горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Видео с подтверждением этому выложил турист еще 10 июля. Вчера снег растаял, на горе потеплело до +11. Сегодня на горе, как и во многих областях западной Украины, прогнозируется дождь. В остальных регионах страны сохранится жаркая погода", - сказано в сообщении под видео.

В Карпатах в средине лета выпал снег

Кстати, 31 мая на горе Поп Иван ситуация с погодой была аналогичной. В последние весенние дни неожиданно выпал снег. Хотя сезон там закончился, Черногорский поисково-спасательный пост предупреждал об ограничении видимости до 30 м.

Отметим, что такая погода в высокогорье Карпат совсем не редкость. Осадки в виде снега наблюдались там даже летом.

Как мы писали ранее, погода в Украине вскоре изменится с приходом дождевого атмосферного фронта и снижением температуры местами до +25 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
снег Карпаты
LITE
Петра и Павла 2021: все запреты большого праздника, особые традиции и приметы
Петра и Павла 2021: все запреты большого праздника, особые традиции и приметы