Первые бутылки для вина из бумаги поступили в продажу: какая цена (фото)

Компания WoodWinters стала первым в мире продавцом вина в бумажных бутылках. Такая бутылка была выпущена компанией по экологической упаковки Frugalpac в пределах инициатив, направленных на уменьшение влияния винодельческой промышленности на окружающую среду.

Как пишет frugalpac.com, бутылка, объемом 75 мл, изготовлена из переработанного картона на 94%. Она в пять раз легче, чем традиционная стеклянная бутылка.

Кроме того, бутылка имеет углеродный след на треть меньше, чем бутылка из переработанного пластика, и в четыре раза ниже, чем у стекла.

Сначала итальянское красное вино от производителя Cantina Goccia в новой упаковке выставили на продажу на официальном сайте компании в тестовом варианте. Партию же раскупили за четыре недели.

Сейчас в супермаркетах вин в бутылках Frugal еще нет, итальянский напиток в инновационной упаковке поступил в продажу в несколько магазинов в Шотландии по рекомендованной цене 12,50 фунтов стерлингов (471,61 грн).

Такую бутылку можно хранить в холодильнике и ее легко утилизировать. Бутылка может быть изготовлена на винодельни на месте, что, по словам Frugalpac, обеспечивает "полную свободу дизайна и печати".

Фирма по упаковке, заявила, что к ней уже обратились сети супермаркетов и гостиничного бизнеса о возможном дальнейшем сотрудничестве.

В своем заявлении компания сказала, что они гордятся тем, что вошли в историю с "наиболее экологически чистой винной бутылкой в мире". Они назвали это "переломным моментом".

"Она значительно легче, чем стекло, ее легче транспортировать, и она безопаснее для планеты. Что не менее важно, наше вино в бумажной бутылке по-прежнему имеет такой же великолепный вкус, как и в стеклянной", - говорится в сообщении.

Картонная бутылка (фото: frugalpac.com)

Напомним, ученые нашли неожиданный польза употребления вина и сыра. Так, сыр защищает от возрастных когнитивных проблем даже на поздних стадиях жизни. Ежедневное потребление красного вина связано с улучшением когнитивных функций.

Также ранее ученые назвали виды алкоголя, которые не стоит употреблять в первую очередь людям с диабетом 2 типа.