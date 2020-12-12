Вино и сыр: ученые нашли неожиданную пользу их употребления

Сыр и вино (иллюстративное фото: freepik.com)

Пища, которую мы едим, может непосредственно влиять на качество наших когнитивных функций в пожилом возрасте. Это ключевой вывод исследования, проведенного Университетом штата Айова, освещенный в статье, опубликованной в журнале Eurek Alert.

Инициаторами исследования выступили Ауриэль Виллетт - доцент кафедры пищевых наук и питания человека, и Брэндон Клайнинст - кандидат наук о неврологии, работающий в отделе пищевых наук и питания человека в штате Айова. Это исследование является первым в своем роде крупномасштабным анализом, который связывает конкретные продукты питания с последующими изменениями когнитивных функций мозга.

Уиллетт, Клайнинст и их команда проанализировали данные, собранные у 1787 взрослых от 46 до 77 лет. Участники заполнили тест на жидкостный анализ (FIT) в рамках опросного листа с 2006 по 2010 гг., а затем в период с 2012 по 2013 гг. и вновь в период с 2015 по 2016 гг. Анализ FIT дает моментальный снимок способности человека "думать на лету".

Участники также ответили на вопросы о том, какие продукты они потребляют. В результате исследования выяснилось, что сыр защищает от возрастных когнитивных проблем даже на поздних стадиях жизни. Ежедневное потребление красного вина было связано с улучшением когнитивных функций. Еженедельное потребление баранины, но не другого красного мяса, позитивно повлияло на улучшение когнитивных навыков в долгосрочной перспективе. Чрезмерное потребление соли - это плохо, но только лицам, уже подверженным риску заболевания Альцгеймером.

"В зависимости от генетических факторов некоторые люди, кажется, более защищены от последствий болезни Альцгеймера, в то время как другие, кажется, подвергаются большему риску. Тем не менее я считаю, что правильный выбор пищи может предотвратить болезнь и когнитивный спад в целом", - добавил доктор Клайнинст.

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