Этот алкоголь очень опасен: может обвалить сахар в крови до критического уровня

Ученые назвали самый опасный алкоголь (Фото: freepik.com)

Определенные продукты и напитки способны доставить много хлопот с уровнем сахара в крови даже тем, у кого нет сахарного диабета. Медики рекомендуют исключать такие продукты из рациона или ограничивать их употребление, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Некоторые виды алкоголя способны не просто понизить уровень сахара в крови до опасного уровня, но и вызвать серьезные и даже необратимые последствия. Ученые назвали виды алкоголя, которые не стоит употреблять в первую очередь людям с диабетом 2 типа. Об этом пишет издание Express.

Чрезмерное употребление алкоголя способно вызвать неприятные эффекты и нарушить работу нескольких органов организма человека. И большинство из них по словам специалистов, повышают уровень сахара в крови, а потом опасным способом его понижают. Самый жесткий эффект могут дать пиво, сладкие вина, хересы и различные ликеры.

"Если вы выпьете несколько таких напитков, то можете ожидать повышение уровня сахара в крови с дальнейшим стойким падением через несколько часов, особенно во время сна", - объясняют врачи.

Они подчеркивают, что гипогликемия – не менее опасное состояние, чем и повышенный уровень сахара в крови.

"Уровень сахара в крови очень низкий – намного выше становится риск развития сердечной аритмии, повреждение мозга и инфаркта миокарда", - добавляют британские специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали возраст, в котором пить алкоголь особенно опасно для здоровья.

А также рассказывали о том, что ученые нашли алкоголь, который очень полезен для здоровья женщин.