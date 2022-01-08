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Первая регистрация автомобиля: как изменились суммы сборов с 1 января

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Суббота 08 января 2022 18:31
Первая регистрация автомобиля: как изменились суммы сборов с 1 января Сколько придется заплатить водителям за регистрацию авто (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 января изменились суммы сборов на обязательное государственное страхование при первой регистрации легкового автомобиля. Это связано с изменением размера минимального прожиточного минимума.

Сколько теперь придется заплатить за первую регистрацию легкового автомобиля, рассказали в главном сервисном центре МВД.

"С 1 января изменен размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что прожиточный минимум для трудоспособных украинцев с 1 января повысился на 88 гривен и теперь составляет 2 481 гривну.

Какие суммы придется заплатить

Если цена на легковой автомобиль не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 гривен), то сбор составит 3%.

Если стоимость автомобиля составляет от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (от 409 365 гривен до 719 490 гривен), то размер сбора составит 4%.

Если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (более 719 490 гривен), то придется уплатить 5% от суммы.

Стоит отметить, что все суммы указаны без учета НДС.

Первая регистрация автомобиля: как изменились суммы сборов с 1 январяСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским водителям хотят взвинтить штрафы за неправильный рисунок протектора.

А также мы рассказывали о том, что названо 6 неожиданных способов, которые помогут вам заработать с помощью собственного автомобиля.

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