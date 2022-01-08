ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перша реєстрація автомобіля: як змінилися суми зборів з 1 січня

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 18:31
Перша реєстрація автомобіля: як змінилися суми зборів з 1 січня Скільки доведеться заплатити водіям за реєстрацію авто (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 1 січня змінилися суми зборів на обов'язкове державне страхування при першій реєстрації легкового автомобіля. Це пов'язано зі зміною розміру мінімального прожиткового мінімуму.

Скільки тепер доведеться заплатити за першу реєстрацію легкового автомобіля, розповіли у головному сервісному центрі МВС.

"З 1 січня змінено розмір прожиткового мінімуму, а значить і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для працездатних українців з 1 січня підвищився на 88 гривень і тепер становить 2 481 гривню.

Які суми доведеться заплатити

Якщо ціна на легковий автомобіль не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 гривень), то збір складе 3%.

Якщо вартість автомобіля становить від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (від 409 365 гривень до 719 490 гривень), то розмір збору складе 4%.

Якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (понад 719 490 гривень), то доведеться сплатити 5% від суми.

Варто зазначити, що всі суми вказані без урахування ПДВ.

Перша реєстрація автомобіля: як змінилися суми зборів з 1 січняСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським водіям хочуть накрутити штрафи за неправильний малюнок протектора.

А також ми розповідали про те, що названо 6 несподіваних способів, які допоможуть вам заробити за допомогою власного автомобіля.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто сбор Водійське посвідчення
LITE
Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі
Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі