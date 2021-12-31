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Украинским водителям хотят взвинтить штрафы за неправильный рисунок протектора

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 08:29
Украинским водителям хотят взвинтить штрафы за неправильный рисунок протектора Фото: водителям в Украине могут ужесточить наказание из-за рисунка протектора шин (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине предлагают ужесточить наказание для водителей за езду на транспорте, оборудованном шинами, у которых остаточная высота рисунка протектора не соответствует ПДД. Речь идет о существенном увеличении штрафов, а за повторное нарушение - даже лишении права управлять ТС на определенный срок.

Такой законопроект №6462 опубликован на сайте Верховной Рады, направлен на рассмотрение Комитета и уже предоставлен для ознакомления.

Авторами законодательной инициативы "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством оборудованным шинами с нарушением установленных законодательством требований" стала группа из 28 народных депутатов.

Как предлагают наказывать

Так, инициируется дополнение КУоАП новой статьей 1213, которая предусматривает отдельную ответственность за управление водителем грузового авто или автобуса с шинами с неправильным рисунком - если остаточная высота рисунка протектора шины меньше, чем предусмотрено пунктом 31.4.5 ПДД, что утверждено постановлением КМУ от 10 октября 2001 года № 1306 - а именно:

  • наложение штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8,5 тысячи гривен;
  • за повторное такое нарушение водителя смогут лишать права управления ТС сроком от полугода до 1 года.

Что сейчас

Нужно сказать, что в настоящее время за такие действия водителям грузовиков грозит штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен), а водителям автобусов - 40 необлагаемых налогом минималок (680 гривен).

"Указанный размер штрафа требует существенного увеличения, поскольку объективно не способен остановить совершение административного правонарушения из-за малозначительности. Водителю должно быть экономически невыгодно платить большие штрафы, которые можно направить на улучшение технического состояния транспортного средства, и тем самым предотвратить совершение административного правонарушения", - убеждены авторы законопроекта.

Какой рисунок протектора неправильный

Как указывается в п. 31.4.5 ПДД, запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям (относительно колес и шин):

  • шины легковых и грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм;
  • грузовых авто с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т - 1,0 мм;
  • автобусов - 2,0 мм;
  • мотоциклов и мопедов - 0,8 мм;
  • для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин автомобилей-тягачей.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются смягчить наказание за незаконное ГБО на автомобилях.

Напомним также, что стало известно, на каких авто в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 году.

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