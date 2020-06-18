Первая ракетка Украины может пропустить US Open-2020: есть очень много вопросов

Элина Свитолина высказалась о возобновлении соревнований и своем участии в Открытом чемпионате США US Open 2020, который будут проводить в этом году по новым правилам из-за пандемии коронавируса.

Первая ракетка Украины не уверена, что отправится на престижный мировой турнир из-за жестких ограничений. Об этом знаменитая спортсменка рассказала в интервью порталу "Большой теннис Украины".

Девушка счастлива, что соревнования возобновляют, однако к новым правилам у нее "есть очень много вопросов".

"Думаю, что не только у меня. В настоящее время те условия, которые нам предлагают, они не идеальны, потому что будет много тестов, плюс изоляция, не понятно, что будет с очками, с деньгами... Очень сложно что-то сказать. Если не будет очков на этом турнире, то не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, потому что условия достаточно жесткие", - рассказала Свитолина.

Теннисистка также отметила, что если нужно проводить так много времени в изоляции - это тоже играет большую роль.

"Будем смотреть... Я знаю, что будут еще встречи, в ближайшие недели это будет решаться", - добавила она.

Также Свитолина высказала уверенность, что организаторы USTA и US Open сделают все возможное, чтобы провести этот турнир лучше, чтобы никто не заболел в течение соревнований.

"Но, я считаю, что условия все равно достаточно жесткие. Например, согласно правилу, если ты заболел или у тебя есть какие-то симптомы, то тебя могут снять с любого раунда, изолировать тебя на 14 дней... Некоторые моменты, которые еще точно не известно, как они будут проходить, - вот это довольно сложно для всех игроков", - говорит лучшая теннисистка Украины.

Свитолина рассказала, что уже стала возвращаться в форму и планирует играть несколько выставочных матчей: в Швейцарии через пару недель, и также в Берлине.

"Буду готовиться, хорошо, что есть такие выставочные турниры. Они маленькие, там 8-10 участников, поэтому меньше риска, все происходит без зрителей. Для меня это хорошие промежуточные турниры, которые сейчас дают мотивацию тренироваться и готовиться", - объяснила она.

Ранее мы писали о том, что в мае 25-летняя Свитолина попала в ДТП и после аварии пошутила, что уже разучилась ездить на авто из-за карантина.

Напомним также, что весной Свитолина вошла в топ-10 теннисисток по набранным очкам.