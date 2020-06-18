Перша ракетка України може пропустити US Open-2020: є дуже багато питань

Еліна Світоліна висловилася про відновлення змагань та свою участь у Відкритому чемпіонаті США US Open 2020, який проводитимуть в цьому році за новими правилами через пандемію коронавірусу.

Перша ракетка України не впевнена, що вирушить на престижний світовий турнір через жорсткі обмеження. Про це знаменита спортсменка розповіла в інтерв'ю порталу "Великий теніс України".

Дівчина щаслива, що змагання відновлюють, однак до нових правил у неї "є дуже багато питань".

"Думаю, що не тільки у мене. На цей час ті умови, які нам пропонують, вони не ідеальні, тому що буде багато тестів, плюс ізоляція, не зрозуміло, що буде з очками, з грошима... Дуже складно щось сказати. Якщо не буде очок на цьому турнірі, то не знаю, чи є сенс їхати та виступати, тому що умови досить жорсткі", - розповіла Світоліна.

Тенісистка також зазначила, що якщо потрібно проводити так багато часу в ізоляції - це теж грає велику роль.

"Будемо дивитися... Я знаю, що будуть ще зустрічі, в найближчі тижні це буде вирішуватися", - додала вона.

Світоліна Також висловила впевненість, що організатори USTA і US Open зроблять все можливе, щоб провести цей турнір якнайкраще, щоб ніхто не захворів протягом змагань.

"Але, я вважаю, що умови все одно досить жорсткі. Наприклад, згідно з правилом, якщо ти захворів або у тебе є якісь симптоми, то тебе можуть зняти з будь-якого раунду, ізолювати тебе на 14 днів... Деякі моменти, які ще точно не відомо, як вони будуть проходити, - ось це досить складно для всіх гравців", - каже найкраща тенісистка України.

Світоліна розповіла, що вже стала повертатися у форму та планує грати кілька виставкових матчів: у Швейцарії через пару тижнів, і в Берліні.

"Буду готуватися, добре, що є такі виставкові турніри. Вони маленькі, там 8-10 учасників, тому менше ризику, все відбувається без глядачів. Для мене це гарні проміжні турніри, які зараз дають мотивацію тренуватися і готуватися", - пояснила вона.

Раніше ми писали про те, що в травні 25-річна Світоліна потрапила в ДТП і після аварії пожартувала, що вже розучилася їздити на авто через карантин.

Нагадаємо також, що навесні Світоліна увійшла в топ-10 тенісисток за набраними очками.