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Свитолина попала в топ-10 теннисисток по количеству очков WTA

Новости » Спорт     12.05.2020 - 17:13
Свитолина попала в топ-10 теннисисток по количеству очков WTA
Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

Украинку внесли в статусный рейтинг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку теннисисток с наибольшим общим количеством очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с 2010 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди 20 самых успешных действующих теннисисток за последние десятилетие украинка расположилась на восьмой строчке с активом в 26 164 очков.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Серена Уильямс - 66 308
Петра Квитова - 46 385
Симона Халеп - 44 590
Анжелик Кербер - 41 090
Виктория Азаренко - 39 235
Каролина Плишкова - 30 207
Саманта Стосур - 27 461
Элина Свитолина - 26 164
Гарбинье Мугуруса - 26 056
Винус Уильямс 24 641

В топ-20 также попали Сара Эррани (11), Светлана Кузнецова (12), Карла Суарес Наварро (13), Анастасия Павлюченкова (14), Слоан Стивенс (15), Мэдисон Кис (16), Юлия Гёргес (17), Кики Бертенс (18), Андреа Петкович (19), Эшли Барти (20).

На счету Свитолиной 14 титулов WTA и один полуфинал на турнирах "Большого шлема", ее личный рекорд в мировой классификации - 3 место.

Напомним, теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до начала лета. Параллельно заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.

Теги Новости Украины рейтингТеннисЭлина Свитолина
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