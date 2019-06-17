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Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон

STYLERПерсони    17.06.2019 - 18:43
Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон
Олена Зеленська і Бріджит Макрон – як виглядали перші леді на зустрічі (колаж РБК-Україна)

Олена Зеленська привернула увагу громадськості положенням рук на фотографіях

Олена Зеленська і Бріджит Макрон зустрілися 17 червня під час офіційного візиту Президента України до Франції. Перші леді обговорили майбутні проекти, а також обмінялися досвідом в організації різних програм. Про це повідомили прес-служба команди Володимира Зеленського та сама Олена Зеленська на офіційній сторінці в Instagram.

"Дуже рада супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів до Франції і Німеччини. Наша перша зупинка - Париж. І моя перша зустріч з дружиною Президента Франції Бріжит Макрон. Дякую неймовірній Першій леді Франції за дружню розмову, теплу атмосферу та поради, якими вона поділилася", - написала Олена Зеленська на офіційній сторінці в мережі.

Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон

Олена Зеленська і Бріджит Макрон – як виглядали перші леді на зустрічі (скріншот: instagram.com/olenazelenska_official)

 

Олена Зеленська і Бріджит Макрон – як виглядали перші леді на зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У коментарях до публікації багато похвалили стиль і зовнішній вигляд першої леді України, деякі помітили дивне положення рук на знімках:

  • Дуже елегантний, стильний образ! На рівні! Пишаємося.
  • Пишаюся такою першої леді! І такою країною! З Україною в серці!
  • Краща перша леді за всю історію незалежної України!!!
  • Олена, Ви чудово виглядаєте!
  • Що з руками??? Ви боїтеся Бріджит? Нервуєте?

Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон

Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон

Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон

Олена Зеленська і Бріджит Макрон – як виглядали перші леді на зустрічі (скріншоти: instagram.com/olenazelenska_official)

У прес-службі команди Володимира Зеленського в Telegram розповіли, які питання обговорювали перші леді.

"Пані Зеленська розповіла про свої задумки про майбутні проекти, над якими планує працювати в Україні. Перша леді Франції ж поділилася власним досвідом організації різних програм, основна увага яких зосереджена на освіті й охороні здоров'я, в питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що раніше Зеленський скасував укази Порошенка у Вищій раді правосуддя.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська блищить в Брюсселі у вишуканому класичному образі.

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