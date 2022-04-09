Первая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную дату

Россия регулярно пытается убедить весь мир, что Украины как государства никогда не существовало. Однако первая Конституция Украины была подписана гетманом Пилипом Орликом в 1710 году.
Об этом напомнили в Министерстве культуры Украины.
5 апреля 1710 года была подписана Конституция Пилипа Орлика – договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством Войска, который определял права и обязанности всех членов войска.
Полное название документа – Договор и Установление прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа Малороссийского. Этот документ стал первой моделью свободного и независимого государства в Европе.
В Конституции были прописаны потребности о дружбе и братстве с крымскими татарами. А еще там была антикоррупционная составляющая – запрещался подкуп, тайная корреспонденция.
Также в документе была прописана политическая независимость Украины от Москвы и развитие независимой украинской Церкви.
Был там пункт и о некой децентрализации – отдельная статья о правах и привилегиях Киева и других городов с магистратами.
Напомним, ранее мы писали о том, что в тексте гимна Украины найдено пророчество, которое сбывается сейчас.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.