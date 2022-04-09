Перша конституція була підписана в 1710 році: історики нагадали важливу дату

5 квітня 1710 року була підписана Конституція Пилипа Орлика – договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною і козацтвом війська, який визначав права та обов'язки всіх членів війська.

Повна назва документа - Договір і встановлення прав і вольностей Війська Запорізького і всього вільного народу Малоросійського. Цей документ став першою моделлю вільної та незалежної держави в Європі.

Згідно з цією Конституцією, вперше були обмежені привілеї гетьмана і старшини та запропонований розділ на гілки влади. Також вперше було використано вираз "вільний народ" – населення конкретної території, яка має права самоврядування.

У Конституції були прописані потреби про дружбу і братерство з кримськими татарами. А ще там була антикорупційна складова - заборонявся підкуп, таємна кореспонденція.

А гетьман і полковники були повністю відсторонені від розпорядження військовими цінностями. Конституція захищала права і вольності запорожців, встановлювала кордони України в межах Зборівського договору 1649 року. Протектором виступив король Швеції, а гетьман захищав цілісність території України.

Також в документі була прописана політична незалежність України від Москви та розвиток незалежної Української Церкви.

Був там пункт і про якусь децентралізацію – окрема стаття про права і привілеї Києва та інших міст з магістратами.