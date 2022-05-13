Первая девушка-штурман ВМС ВСУ: "нужно только определиться - готов ты защищать свою страну или нет"

Говорят, что выйти в море может любой моряк, а вот привести корабль в нужное место – только штурман. Поэтому штурман обязан владеть объемом знаний наравне с летчиками или подводниками.

Ранее профессия штурмана считалась сугубо мужской, но Евгения Бакай разрушила этот стереотип и сейчас она на одном их кораблей военно-морских сил ВСУ уверенно держит штурвал.

У Евгении Бакай должность старшины рулевой команды 2 статьи. Она только в марте окончила обучение в Отделении военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия". Ее специальность – Кораблевождение. И уже сейчас Евгения – незаменимая часть экипажа боевого судна.

Евгения Бакай

"Я всегда грезила армией, хотя в семье военных не было. И решила – стану первой. Сначала пробовала поступить в Институт ВМС. Но, к сожалению, во флотский ВУЗ не попала. Ну, из-за того, что опускать руки не в моем характере, то я поступила в колледж, чтобы в будущем получить все-таки офицерское звание", - поделилась Евгения.

С первых дней она поняла, что решение было правильное, и она – в своей стихии. Женя стала не только первой девушкой, которая в колледже получила специальность "Кораблевождение", но стала лучшей на курсе. Постоянно занималась и впитывала каждое слово опытных корабелов.

"Во время обучения у нас было достаточно практики на кораблях и катерах ВМС ВСУ, чтобы я сегодня могла спокойно выполнять свою работу. В частности, морское дело я изучила на учебном катере "Чигирин" в должности сигнальщика, а также в должности командира рулевого отделения на фрегате "Гетман Сагайдачный". Это был хороший опыт", - добавила Евгения.

Евгения Бакай

Во время обучения она поняла, что с морем у нее роман надолго. Говорит, что может часами смотреть на море, и там не бывает одинаковых закатов. А на берегу невозможно увидеть столько звезд, как в море.

"Говорят, что со временем романтика уходит, а службы превращается в рутину. Надеюсь, это не так", - подчеркнула девушка.

Сейчас она профессионально выполняет свои обязанности и руководит личным составом железной рукой. Ее команда отвечает за навигационную безопасность плавания в море, а также следит за выполнением всех маневров. Штурман ежедневно занимается корректурой карт, следит за навигационной и синоптической обстановкой моря и доводит полученные данные до командира корабля.

Евгения Бакай - первая девушка-штурман ВМС ВСУ

Евгения объясняет, что как старшина рулевой команды при прохождении узины или швартовке она должна быть за штурвалом. А в случае отсутствия командира боевой части – выполнять его обязанности.

Она добавляет, что на борту все действительно становятся одной большой семьей, ведь моряки – люди особенные, надежные, ответственные, у них другие отношения между собой. На Евгении огромная ответственность и она умеет работать с личным составом, решать сама проблемы. Если возникают трудности – к командиру за помощью не бежит. И уже заработала авторитет среди командиров и подчиненных.

"Не понимаю, почему женщина на военном корабле должна вызвать удивление. У нас же есть женщины-снайперы, танкисты, артиллеристы, пилоты… По-моему, стереотипы по "неженским" профессиям уже не ко времени, особенно, когда в государстве идет война. Сейчас не стоит вопрос женщина ты мужчина, нужно только определиться – готов ты защищать свою страну или нет", - резюмировала Евгения Бакай.