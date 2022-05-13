Перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ: "потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні"

Кажуть, що вийти в море може будь-який моряк, а ось привести корабель в потрібне місце - тільки штурман. Тому штурман зобов'язаний володіти обсягом знань нарівні з льотчиками або підводниками.

Раніше Професія штурмана вважалася суто чоловічою, але Євгенія Бакай зруйнувала цей стереотип і зараз вона на одному їх кораблів Військово-Морських сил ЗСУ впевнено тримає штурвал.

У Євгенії Бакай Посада старшини 2 статті. Вона тільки в березні закінчила навчання у відділенні військового вишколу професійного коледжу морського транспорту Національного університету"Одеська морська академія". Її спеціальність-кораблеводіння. І вже зараз Євгенія - незамінна частина екіпажу бойового судна.

Євгенія Бакай

"Я завжди марила армією, хоча в родині військових не було. І вирішила - стану першою. Спочатку пробувала вступити до Інституту ВМС. Але, на жаль, у Флотський ВУЗ не потрапила. Ну, через те, що опускати руки не в моєму характері, то я вступила в коледж, щоб в майбутньому отримати все-таки офіцерське звання", - поділилася Євгенія.

З перших днів вона зрозуміла, що рішення було правильне, і вона – у своїй стихії. Женя стала не тільки першою дівчиною, яка в коледжі отримала спеціальність "кораблеводіння", але стала кращою на курсі. Постійно займалася і вбирала кожне слово досвідчених корабелів.

"Під час навчання у нас було достатньо практики на кораблях і катерах ВМС ЗСУ, щоб я сьогодні могла спокійно виконувати свою роботу. Зокрема, морську справу я вивчила на навчальному катері "Чигирин" на посаді сигнальника, а також на посаді командира рульового відділення на фрегаті "Гетьман Сагайдачний". Це був хороший досвід", - додала Євгенія.

Євгенія Бакай

Під час навчання вона зрозуміла, що з морем у неї роман надовго. Каже, що може годинами дивитися на море, і там не буває однакових заходів. А на березі неможливо побачити стільки зірок, як у морі.

"Кажуть, що з часом романтика йде, а служби перетворюється на рутину. Сподіваюся, це не так", - підкреслила дівчина.

Зараз вона професійно виконує свої обов'язки та керує особовим складом залізною рукою. Її команда відповідає за навігаційну безпеку плавання в морі, а також стежить за виконанням всіх маневрів. Штурман щодня займається коректурою карт, стежить за навігаційною і синоптичною обстановкою моря і доводить отримані дані до командира корабля.

Євгенія Бакай - перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ

Євгенія пояснює, що як старшина рульової команди при проходженні вузини або швартуванні вона повинна бути за штурвалом. А в разі відсутності командира бойової частини - виконувати його обов'язки.

Вона додає, що на борту всі дійсно стають однією великою сім'єю, адже моряки – люди особливі, надійні, відповідальні, у них інші відносини між собою. На Євгенії величезна відповідальність і вона вміє працювати з особовим складом, вирішувати сама проблеми. Якщо виникають труднощі-до командира за допомогою не біжить. І вже заробила авторитет серед командирів і підлеглих.

"Не розумію, чому жінка на військовому кораблі повинна викликати подив. У нас же є жінки-снайпери, танкісти, артилеристи, пілоти... По-моєму, стереотипи по "нежіночим" професіям вже не на часі, особливо, коли в державі йде війна. Зараз не стоїть питання жінка ти чоловік, потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні", - резюмувала Євгенія Бакай.