Перукарка показала найжахливіші речі, які клієнти роблять в кріслі

Майстер-перукар може стерпіти ваше брудне волосся і навіть запізнення. Однак певна поведінка клієнтів під час процедур вважається серед представників професії дійсно жахливою.

Відео з найбільш дратівливою поведінкою клієнтів показали у TikTok "iconichairdressing".

Жахливий клієнт у кріслі

Клієнт, який намагається поправляти волосся, як йому зручно, коли сідає в крісло, а майстер вдягає на нього накидку. Перукарка акцентує на тому, що майстру видніше, як саме йому буде зручніше працювати з волоссям.

Стилістка також терпіти не може "королев драми", які ниють, що їм дуже боляче, коли їм розчісують волосся.

Також вона ненавидить, коли клієнти намагаються схопити гребінець або щітку, щоб зробити все самостійно.

Під час миття голови

Далі йде клієнт, який пильно спостерігає за стилістом, дивиться йому в очі, під час миття волосся.

Клієнт, який "думає, що тоне", також неймовірно дратує стиліста. Такі клієнти починають захищати вуха, смикатися і нервувати під час процедури.

Вона також не любить, коли клієнти беруться регулювати сидіння, коли їм миють волосся, або ті, хто встає зі сидіння, щоб відповісти на дзвінок чи повідомлення.