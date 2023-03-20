Парикмахер показала самые ужасные вещи, которые клиенты делают в кресле
Мастер-парикмахер может стерпеть ваши грязные волосы и даже опоздание. Однако определенное поведение клиентов во время процедур считается среди представителей профессии действительно ужасным.
Видео с самым раздражительным поведением клиентов показали в TikTok "iconichairdressing".
Ужасный клиент в кресле
Клиент, пытающийся поправлять волосы, как ему удобно, когда садится в кресло, а мастер надевает на него накидку. Парикмахер акцентирует на том, что мастеру виднее, как именно ему будет удобнее работать с волосами.
Стилист также терпеть не может "королев драмы", ноющих, что им очень больно, когда им расчесывают волосы.
Также она ненавидит, когда клиенты пытаются схватить расческу или щетку, чтобы сделать все самостоятельно.
Во время мытья головы
Далее следует клиент, который пристально наблюдает за стилистом, смотрит ему в глаза, во время мытья волос.
Клиент, "думающий, что тонет", тоже невероятно раздражает стилиста. Такие клиенты начинают защищать уши, дергаться и нервничать во время процедуры.
Она также не любит, когда клиенты берутся регулировать сиденья, когда им моют волосы или те, кто встает с сиденья, чтобы ответить на звонок или сообщение.
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