Перукар розкрила всю правду про "лікувальні шампуні": про це знають не всі

Чому лікувальним шампунем не можна користуватися щодня?

Насправді, шампунь - це засіб для очищення шкіри голови, подібно до мила. Він не впливає на ріст волосся, не "склеює" посічені кінчики та не розгладжує полотно волосся.

За словами Руслани, головне призначення лікувальних шампунів - боротьба із захворюваннями шкіри голови, такими як лупа, себорейний дерматит, псоріаз, грибкові інфекції тощо.

Такі шампуні мають спеціальну формулу, розроблену для вирішення конкретних проблем шкіри голови.

"Неконтрольоване використання таких шампунів може призвести до подразнень та пересушення шкіри голови", - написала експертка.

Важливо зазначити, що лікувальні шампуні призначаються виключно лікарем-дерматологом як частина комплексної терапії.

Для кого призначені лікувальні шампуні?

Люди з псоріазом можуть використовувати такі засоби для волосся, але тільки за призначенням дерматолога.

"Дівчата, припиніть собі самостійно ставити діагнози та скупляти половину аптеки", - застерігає Руслана.