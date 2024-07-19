Перукар розказала, чи дійсно потрібен "термозахист" у догляді за волоссям

Чи потрібен термозахист

За словами Руслани, практично будь-який незмивний продукт, який ви наносите на своє волосся діє як захист від термічних факторів.

Яким чином відбувається цей захист?

Річ у тому, що у волосині є білки кератину, які надають йому еластичності та міцності. Однак фарбування, укладки плойкою/праскою, фен, сонце, мороз руйнують цей білок. Через це зовнішня поверхня (кутикула) волосся тріскається, і крізь тріщини випаровується волога з середини волосини, тим самим руйнуючи волосся і роблячи його ламким.

На поверхні волосини утворюється тонка плівка, яка уповільнює теплопровідність та розподіляє тепло від плойки/пласки/фену і рівномірно. Без термозахисту волосина нагрівається екстремально нагрівається в одному місці, що призводить до пошкоджень.

Що відомо про термозахист?

Незважаючи на те, що на ринку є безліч різних термозахистів, лише деякі теплозахисні інгредієнти були вивчені незалежно. В 1998 році науковці вивчали вплив акрилатного сополімеру PVP/DMAPA, кватерніуму 70 і гідролізованого протеїну пшениці на термопошкодження від плойки.

Руслана зазначила, що тільки ці інгредієнти були досліджені. І виявилось, що ці три компоненти зменшують термо вплив на волосся на 10-20%. Інші засоби теж можуть працювати таким чином, щоб захистити волосся.

Зокрема, силікони, мають низьку теплопровідність. Це означає, що коли вони покривають волосину, термо вплив сповільнюється та діє більш м’яко.

Згідно з дослідженнями виробників, силікони у змивних кондиціонерах, можуть захистити волосся під час термічного впливу. І цілком імовірно, що силікони у незмивних продуктах, теж захищають.

Силікони також ущільнюють кутикулу волосся та зменшують втрату вологи, що також допомагає захистити від теплового пошкодження. Є ймовірність, що багато інших інгредієнтів також працюватимуть на зменшення пошкодження волосся від тепла.

Перукар повідомила, що термозахисні засоби лише зменшують шкоду від термічних факторів, вони не можуть повністю захистити ваше волосся. Всі незмивні продукти, які підходять саме вам, мають гарно працювати у комплексі з вашим доглядом для волосся.

"Незмивний догляд має бути 100%, як один з обов'язкових засобів догляду", - повідомила експерт.