Кондиціонер для волосся чи маска? Перукар пояснила, в чому між ними різниця та що обирати

Кондиціонери, маски, шампуні, бальзами - всі ці засоби для волосся обіцяють вам отримати гарну шевелюру, як у рекламі. А яка між ними різниця чи взагалі ніякої?

На це питання в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

В чому різниця між кондиціонером та маскою для волосся?

Експерт розказала, що склад у масках та кондиціонерах практично однаковий.

"Якщо ви прочитаєте інгредієнти і порівняєте склад кондиціонеру, бальзаму чи маски в межах однієї лінійки - ймовірно, ви здивуєтеся - він буде практично тотожний і буде відрізнятися максимум 2-3 компонентами, які впливають на густину", - розказала перукар.

"Простіше кажучи, кондиціонер, бальзам і маска відрізняються лише густиною - в масці більше загущуючих компонентів", - додала стиліст по волоссю.

Тому, відповідь на питання чи потрібна вам вся така “лінійка продуктів” одна -

а навіщо вам три практично однакових баночки, запевняє Руслана.

Вона повідомила, що за рахунок густини дія ну трішечки відрізнятиметься - насиченіший, щільніший продукт (зазвичай це маска) буде активніше працювати, а менш щільний, легкий продукт (зазвичай це бальзам) - діятиме трішки легше.

"Виробникам і продавцям точно треба, щоб люди купили більше. Чи принесе це додаткову користь волоссю - ну ні", - зазначила експерт.

Як обирати засіб для волосся (фото: freepik.com)

Що ж обрати, якщо вищезгадані продукти практично однакові?

Залежно від густини вашого волосся і щільності полотна можна підібрати вам продукт, який краще підходитиме саме вам.

"Але річ у тому, що базові правила миття голови практично однакові для нас всіх, принаймні для тих, у кого волосся середньої довжини і довге", - розказала спеціаліст по волоссю.

Що саме обов'язково треба зробити?

вимити шкірний секрет вдало підібраним шампунем. Бажано двічі, гарно масажуючи всю шкіру голови

промити ретельно, щоб на волоссі не лишався шампунь

промокнути волосся рушником чи спеціальним вологовбираючим текстилем

нанести кондиціонер на полотно волосся, уникаючи шкіри голови і вчесати засіб по всій довжині і густині

гарно вимити волосся, знову промокнути полотно

висушити і укласти волосся за допомогою фену, використовуючи незмивний засіб, підібраний по типу волосся (загальна назва "термозахист")

Тобто вам потрібні всього три засоби - шампунь, кондиціонер, незмивний засіб.

