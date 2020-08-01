От Перу до Индонезии: что иностранные СМИ писали о назначении Луческу в "Динамо"

Такого интереса к украинскому футболу не было давно
Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" (Киев). Для многих в Украине эта новость стала сенсацией, поэтому его назначение, а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций.
Впрочем, интерес к назначению Луческу проявили и далеко за пределами в Украине. Что говорить, если за первой тренировкой Луческу в "Динамо" следили даже в Индонезии.
В большинстве же своем иностранные журналисты писали о переживаниях Луческу, его переписке с президентом клуба и первой тренировке.
Предлагаем ознакомиться с тем, в каких странах следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.
АНГЛИЯ
АРГЕНТИНА
БЕЛЬГИЯ
БРАЗИЛИЯ
ВЕНГРИЯ
ГАНА
ГЕРМАНИЯ
ГРЕЦИЯ
ДАНИЯ
ИЗРАИЛЬ
ИНДИЯ
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ИСПАНИЯ
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ЛЮКСЕМБУРГ
МЕКСИКА
НИДЕРЛАНДЫ
ПЕРУ
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ПОРТУГАЛИЯ
РУМЫНИЯ
ТУРЦИЯ
ФИЛИППИНЫ
ФРАНЦИЯ
ХОРВАТИЯ