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От Перу до Индонезии: что иностранные СМИ писали о назначении Луческу в "Динамо"

Киев, Суббота 01 августа 2020 09:45
От Перу до Индонезии: что иностранные СМИ писали о назначении Луческу в "Динамо"
Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" (фото: dynamo.kiev.ua / Александр Попов)

Такого интереса к украинскому футболу не было давно

Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" (Киев). Для многих в Украине эта новость стала сенсацией, поэтому его назначение, а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций.

Впрочем, интерес к назначению Луческу проявили и далеко за пределами в Украине. Что говорить, если за первой тренировкой Луческу в "Динамо" следили даже в Индонезии.

В большинстве же своем иностранные журналисты писали о переживаниях Луческу, его переписке с президентом клуба и первой тренировке.

Предлагаем ознакомиться с тем, в каких странах следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.

АНГЛИЯ

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АРГЕНТИНА

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БЕЛЬГИЯ

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БРАЗИЛИЯ

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ВЕНГРИЯ

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ГАНА

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ГЕРМАНИЯ

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ГРЕЦИЯ

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ДАНИЯ

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ИЗРАИЛЬ

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ИНДИЯ

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ИНДОНЕЗИЯ

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ИСПАНИЯ

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ИТАЛИЯ

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ЛЮКСЕМБУРГ

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МЕКСИКА

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НИДЕРЛАНДЫ

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ПЕРУ

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ПОЛЬША

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ПОРТУГАЛИЯ

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РУМЫНИЯ

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ТУРЦИЯ

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ФИЛИППИНЫ

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ФРАНЦИЯ

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ХОРВАТИЯ

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Новости Украины ДинамоМирча Луческу
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