От Перу до Индонезии: что иностранные СМИ писали о назначении Луческу в "Динамо"

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" (фото: dynamo.kiev.ua / Александр Попов)

Такого интереса к украинскому футболу не было давно

Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" (Киев). Для многих в Украине эта новость стала сенсацией, поэтому его назначение, а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций.

Впрочем, интерес к назначению Луческу проявили и далеко за пределами в Украине. Что говорить, если за первой тренировкой Луческу в "Динамо" следили даже в Индонезии.

В большинстве же своем иностранные журналисты писали о переживаниях Луческу, его переписке с президентом клуба и первой тренировке.



Предлагаем ознакомиться с тем, в каких странах следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.

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