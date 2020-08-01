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Від Перу до Індонезії: що іноземні ЗМІ писали про призначення Луческу в "Динамо"

Київ, Субота 01 серпня 2020 09:45
Від Перу до Індонезії: що іноземні ЗМІ писали про призначення Луческу в "Динамо"
Мірча Луческу очолив київське "Динамо" (фото: dynamo.kiev.ua / Олександр Попов)

Такого інтересу до українського футболу не було давно

Мірча Луческу став головним тренером "Динамо" (Київ). Для багатьох в Україні ця новина стала сенсацією, тому його призначення, а також подальші події, пов'язані з румунським тренером, викликали справжню бурю емоцій.

Втім, інтерес до призначення Луческу проявили й далеко за межами України. Що говорити, якщо за першим тренуванням Луческу в "Динамо" стежили навіть в Індонезії.

У більшості ж своєму іноземні журналісти писали про переживання Луческу, його листуванні з президентом клубу і перше тренування.

Пропонуємо ознайомитися з тим, в яких країнах стежили за ситуацією, пов'язаної з "Динамо" і Луческу.

АНГЛІЯ

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АРГЕНТИНА

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БЕЛЬГИЯ

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БРАЗИЛІЯ

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УГОРЩИНА

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ГАНА

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НІМЕЧЧИНА

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ГРЕЦІЯ

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ДАНИЯ

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ІЗРАЇЛЬ

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ІНДІЯ

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ІНДОНЕЗІЯ

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ІСПАНІЯ

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ІТАЛІЯ

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ЛЮКСЕМБУРГ

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МЕКСИКА

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НІДЕРЛАНДИ

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ПЕРУ

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ПОЛЬША

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ПОРТУГАЛІЯ

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РУМУНІЯ

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ТУРЦИЯ

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ФІЛІППІНИ

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ФРАНЦІЯ

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ХОРВАТІЯ

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Новини України ДинамоМірча Луческу
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