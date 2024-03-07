Перспективний цьогорічний хіт. Вийшов супер бюджетний смартфон з камерою на 108 Мп та унікальною функцією

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний сайт про технології PhoneArena .

Характеристика смартфона

Телефон оснащений РК-дисплеєм розміром 6,72 дюйми з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 950 ніт. У верхній частині екрану знаходиться виріз для 8-мегапіксельної фронтальної камери. На задній панелі розміщується подвійна камера, що включає 108-мегапіксельний основний модуль та 2-мегапіксельний датчик глибини.

Realme 12 5G (фото: Notebookcheck)

Пристрій працює на процесорі MediaTek Dimensity 6100+, з 6/8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованого сховища, яке можна розширити з використанням карт microSD.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год підтримує швидке заряджання на 45 Вт. Також присутні стереодинаміки та аудіовиход 3,5 мм. Пристрій поставляється з операційною системою Android 14, оболонкою Realme UI 5.

Смартфон має основну камеру на 108 Мп (фото: Notebookcheck)

Realme 12 5G став першим смартфоном компанії, оснащеним динамічною кнопкою живлення Dynamic Button, яку можна налаштувати для виконання різних функцій, таких як включення ліхтарика, запуск камери, активація безшумного режиму та багато інших. Вона також є сенсором відбитка пальця для розблокування пристрою.

Розташування кнопки Dynamic Button (фото: Realme)

Ціна

Цей новий продукт вже є доступним для придбання в Індії, де його ціна починається з 205 доларів (7 800 гривень). Покупцям надається вибір із двох яскравих кольорів: фіолетового та зеленого. Поки що немає інформації про терміни появи на інших ринках.