Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільше
AnTuTu оновив свій рейтинг продуктивності флагманських Android-смартфонів Цікаво, що цього разу жодна з нових моделей Xiaomi не увійшла до топу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт бенчмарку AnTuTu.
Таким чином, у лютому найпродуктивнішим пристроєм визнали Oppo Find X7, оснащений чіпом MediaTek Dimensity 9300. На другому місці розташувався Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьому - iQOO 12, обидва працюють на базі Snapdragon 8 Gen 3.
10 найпотужніших Android-флагманів у лютому 2024 року
- Oppo Find X7
- Asus ROG Phone 8 Pro
- iQOO 12
- Red Magic 9 Pro+
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO 12 Pro
- Nubia Z60 Ultra
- Oppo Find X7 Ultra
Найпотужніші Android-флагмани за лютий 2024 року (фото: AnTuTu)
Що стосується відсутності смартфонів Xiaomi в поточному рейтингу, які раніше часто потрапляли в подібні списки, експерти припускають, що це може бути пов'язане з операційною системою HyperOS, яка наразі поступається MIUI за продуктивністю.
Також було визначено рейтинг найпотужніших середньобюджетних телефонів, у якому вже є пристрої Xiaomi. Лідером став Redmi K70E, який утримує лідерство кілька місяців поспіль. Realme GT Neo5 SE та Redmi Note 12 Turbo посіли друге та третє місця відповідно.
10 найпотужніших суб-флагманів у лютому 2024 року
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi K60E
- Realme GT Neo3
Найпотужніші суб-флагмани за лютий 2024 року (фото: AnTuTu)
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