Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільше

AnTuTu оновив свій рейтинг продуктивності флагманських Android-смартфонів Цікаво, що цього разу жодна з нових моделей Xiaomi не увійшла до топу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт бенчмарку AnTuTu .

Таким чином, у лютому найпродуктивнішим пристроєм визнали Oppo Find X7, оснащений чіпом MediaTek Dimensity 9300. На другому місці розташувався Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьому - iQOO 12, обидва працюють на базі Snapdragon 8 Gen 3.

10 найпотужніших Android-флагманів у лютому 2024 року

Oppo Find X7

Asus ROG Phone 8 Pro

iQOO 12

Red Magic 9 Pro+

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO Neo 9 Pro

iQOO 12 Pro

Nubia Z60 Ultra

Oppo Find X7 Ultra

Найпотужніші Android-флагмани за лютий 2024 року (фото: AnTuTu)

Що стосується відсутності смартфонів Xiaomi в поточному рейтингу, які раніше часто потрапляли в подібні списки, експерти припускають, що це може бути пов'язане з операційною системою HyperOS, яка наразі поступається MIUI за продуктивністю.

Також було визначено рейтинг найпотужніших середньобюджетних телефонів, у якому вже є пристрої Xiaomi. Лідером став Redmi K70E, який утримує лідерство кілька місяців поспіль. Realme GT Neo5 SE та Redmi Note 12 Turbo посіли друге та третє місця відповідно.

10 найпотужніших суб-флагманів у лютому 2024 року

Redmi K70E

Realme GT Neo5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Oppo Reno11 5G

iQOO Z8

iQOO Neo7 SE

Redmi Note 12T Pro

OnePlus Ace Racing Edition

Redmi K60E

Realme GT Neo3

Найпотужніші суб-флагмани за лютий 2024 року (фото: AnTuTu)