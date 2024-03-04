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Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільше

Понеділок 04 березня 2024 12:00
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Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільше AnTuTu назвав найпотужніші смартфони лютого (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

AnTuTu оновив свій рейтинг продуктивності флагманських Android-смартфонів Цікаво, що цього разу жодна з нових моделей Xiaomi не увійшла до топу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт бенчмарку AnTuTu.

Таким чином, у лютому найпродуктивнішим пристроєм визнали Oppo Find X7, оснащений чіпом MediaTek Dimensity 9300. На другому місці розташувався Asus ROG Phone 8 Pro, а на третьому - iQOO 12, обидва працюють на базі Snapdragon 8 Gen 3.

10 найпотужніших Android-флагманів у лютому 2024 року

  • Oppo Find X7
  • Asus ROG Phone 8 Pro
  • iQOO 12
  • Red Magic 9 Pro+
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100
  • iQOO Neo 9 Pro
  • iQOO 12 Pro
  • Nubia Z60 Ultra
  • Oppo Find X7 Ultra

Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільшеНайпотужніші Android-флагмани за лютий 2024 року (фото: AnTuTu)

Що стосується відсутності смартфонів Xiaomi в поточному рейтингу, які раніше часто потрапляли в подібні списки, експерти припускають, що це може бути пов'язане з операційною системою HyperOS, яка наразі поступається MIUI за продуктивністю.

Також було визначено рейтинг найпотужніших середньобюджетних телефонів, у якому вже є пристрої Xiaomi. Лідером став Redmi K70E, який утримує лідерство кілька місяців поспіль. Realme GT Neo5 SE та Redmi Note 12 Turbo посіли друге та третє місця відповідно.

10 найпотужніших суб-флагманів у лютому 2024 року

  • Redmi K70E
  • Realme GT Neo5 SE
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Oppo Reno11 5G
  • iQOO Z8
  • iQOO Neo7 SE
  • Redmi Note 12T Pro
  • OnePlus Ace Racing Edition
  • Redmi K60E
  • Realme GT Neo3

Названі найпотужніші смартфони, якими користувачі задоволені найбільшеНайпотужніші суб-флагмани за лютий 2024 року (фото: AnTuTu)

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