Персональний тренер розповіла, як можна повністю змінити своє тіло за три місяці

Як змінити своє тіло та схуднути всього за три місяці

Тренерка Ізабель є затятим поборником бодіпозитиву, вона зазаначила, що жінки можуть підтримувати форму, не відмовляючись від їжі, яку вони люблять.

У нещодавній публікації вона сміливо заявила, що тримісячне зобов’язання - це все, що потрібно, щоб змінити ваше життя. Потрібен лише один місяць, щоб відчути різницю, і два, щоб фізично побачити переваги. За словами Ізабель, справжня боротьба полягає не в тому, щоб створити новий режим життя, а в тому, щоб постійно дотримуватися його.

Вона зізнається, що бувають моменти, коли людина налаштована здатися, але наполегливість є ключовою. Фітнес-гуру вважає, що навіть коли прогрес здається непомітним, саме тоді потрібно копати глибше.

"Я справді вірю, що потрібно три місяці послідовності, щоб змінитися на все життя. Можливо, ви не досягнете своєї кінцевої мети через три місяці, але ви побудуєте фундамент, який допоможе вам побачити ці зміни в довгостроковій перспективі. Час пройде в будь-якому випадку", - поділилася вона.

Публікація Ізабель зібрала понад 600 лайків і викликала потік коментарів від її підписників, багато з яких були згодні з нею.

Секрети схуднення від тренерки

1. Гарний об'єм порцій та багато білка

Дефіцит калорій є ключовим для фази втрати жиру, але це не означає їсти менше.

2.Силові тренування

Такі вправи дуже важливі під час фази втрати жиру, щоб утримати м’язи та фактично досягти втрати жиру (а не просто втрати ваги).

3. Кроки та кардіо-тренування

Намагайтеся проходити за день 8- 10 тисяч кроків. Також катайтеся на велосипеді чи бігайте.

4. Не обмежуйте себе

Дозволяйте собі іноді смаколики, які ви любите.

5. Послідовність та терпіння

Дуже важливо дотримуватися цього, щоб отримати довгострокові результати.