Персиковый крамбл: самый простой рецепт фруктового десерта

Из фруктов можно приготовить невероятно вкусную выпечку, но не всегда хочется долго замешивать тесто. Впрочем, готовить тесто для крамбла почти не нужно - достаточно перетереть масло с мукой. А вместо заварного крема можно использовать обычное мороженое.

О том, как готовить персиковый крамбл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера Карины Костенко.

Что нужно для персикового крамбла

Для того чтобы приготовить этот нежный десерт с песочным тестом и кремом, нужны следующие продукты:

персики - 6-7 шт.;

мука - 200 г;

сливочное масло - 100 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 120 г;

сахарная пудра - 4 ст. л.;

молоко - 100 г;

сливки - 200 г;

соль - щепотка;

ваниль - щепотка.

Как готовить персиковый крамбл

Для приготовления этого нежного персикового десерта помойте персики и нарежьте их на ломтики, удалив косточку.

После этого выложите персики в небольшую форму для выпекания - лучше выбирать керамическую или стеклянную. Присыпьте персики сахарной пудрой и корицей.

Для приготовления крошек теста, которыми посыпается десерт, слегка нагрейте масло, чтобы оно было более мягким и легче растиралось. Нарежьте масло на маленькие кубики.

Всыпьте муку в глубокую миску, добавьте масло, соль и 70 г сахара. Перетрите руками ингредиенты, чтобы тесто походило на песок с комочками.

Равномерно рассыпьте крошку на персики. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте персики 20-25 минут.

В это время приготовьте заварной крем. Для этого влейте в небольшую кастрюльку молоко и сливки, добавьте ваниль. Поставьте кастрюльку с жидкостью на маленький огонь.

Пока греется молочная смесь, отделите желтки от белков, смешайте в глубокой миске желтки из 50 г сахара до однородной консистенции. Осторожно, в несколько этапов, влейте в желтки молочную смесь, перемешивая ингредиенты.

После этого перелейте смесь в кастрюлю и доведите до загустения. Определить, что крем готов, можно с помощью силиконовой лопатки - если, после погружения лопатки в крем, он не стекает с нее, а, после проведения пальцем по лопатке, остается след - крем готов.

Подождите, пока крем не остынет до комнатной температуры, а затем поместите его в холодильник, чтобы он был холодным.

Запеченные персики разложите по тарелкам и украсьте холодным кремом или мороженым.