Персиковый крамбл: самый простой рецепт фруктового десерта
Из фруктов можно приготовить невероятно вкусную выпечку, но не всегда хочется долго замешивать тесто. Впрочем, готовить тесто для крамбла почти не нужно - достаточно перетереть масло с мукой. А вместо заварного крема можно использовать обычное мороженое.
О том, как готовить персиковый крамбл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера Карины Костенко.
Что нужно для персикового крамбла
Для того чтобы приготовить этот нежный десерт с песочным тестом и кремом, нужны следующие продукты:
- персики - 6-7 шт.;
- мука - 200 г;
- сливочное масло - 100 г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 120 г;
- сахарная пудра - 4 ст. л.;
- молоко - 100 г;
- сливки - 200 г;
- соль - щепотка;
- ваниль - щепотка.
Как готовить персиковый крамбл
Для приготовления этого нежного персикового десерта помойте персики и нарежьте их на ломтики, удалив косточку.
После этого выложите персики в небольшую форму для выпекания - лучше выбирать керамическую или стеклянную. Присыпьте персики сахарной пудрой и корицей.
Для приготовления крошек теста, которыми посыпается десерт, слегка нагрейте масло, чтобы оно было более мягким и легче растиралось. Нарежьте масло на маленькие кубики.
Всыпьте муку в глубокую миску, добавьте масло, соль и 70 г сахара. Перетрите руками ингредиенты, чтобы тесто походило на песок с комочками.
Равномерно рассыпьте крошку на персики. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте персики 20-25 минут.
В это время приготовьте заварной крем. Для этого влейте в небольшую кастрюльку молоко и сливки, добавьте ваниль. Поставьте кастрюльку с жидкостью на маленький огонь.
Пока греется молочная смесь, отделите желтки от белков, смешайте в глубокой миске желтки из 50 г сахара до однородной консистенции. Осторожно, в несколько этапов, влейте в желтки молочную смесь, перемешивая ингредиенты.
После этого перелейте смесь в кастрюлю и доведите до загустения. Определить, что крем готов, можно с помощью силиконовой лопатки - если, после погружения лопатки в крем, он не стекает с нее, а, после проведения пальцем по лопатке, остается след - крем готов.
Подождите, пока крем не остынет до комнатной температуры, а затем поместите его в холодильник, чтобы он был холодным.
Запеченные персики разложите по тарелкам и украсьте холодным кремом или мороженым.
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