Персик чи нектарин: яка різниця між фруктами та що корисніше для здоров'я

Яка різниця між персиками та нектаринами

Персик - фрукт, відомий своєю нечіткою помаранчевою або червоною шкіркою та соковитою м'якістю.

Нектарини та персики генетично майже однакові, але генний варіант між ними призводить до того, що персики мають пухнасту шкірку, а нектарини - гладку.

Нектарини не є генетично модифікованими персиками. До того ж нектарини також трохи менші за персики. Обидва можуть мати білу або жовту м’якоть.

Перші відомі людству нектарини були дрібними, а ті, які широко поширені зараз, розміром із персик, вивели вчені у XX столітті.

Персики та нектарини можна використовувати як взаємозамінні в багатьох рецептах, що вимагають кісточкових фруктів.

Коли персики готуються, пухнаста шкірка може стати жорсткою, тому краще видалити її, перш ніж класти у випічку чи варення. Можна полегшити очищення від шкірки, закип’ятивши велику каструлю з водою. Оскільки шкірка нектаринів тонша, вони кращий вибір, якщо ви не хочете очищати.

Деякі вважають, що нектарини солодше і соковитіше персиків, але смак і консистенція повністю залежать від самого фрукта, а також від його стиглості. Дехто віддає перевагу текстурі нектарина, оскільки він не має характерного персикового розмитого зовнішнього вигляду.

Персики та нектарини можна їсти сирими, але також можна смажити на грилі для додаткової глибини смаку, солодкості та теплої соковитості.

Користь для організму

Персики й нектарини багаті на цінні для організму людини мінерали. Калій зміцнює серцевий м'яз і стінки судин, магній заспокоює нервову систему, кальцій, фосфор і фтор зміцнюють кістки, залізо нормалізує роботу гормональних систем, цинк покращує стан шкіри.

Обидва фрукти мають сечогінну властивість, виводять з організму токсини й вільні радикали.

До того ж у нектаринах вища концентрація вітаміну А, С, заліза, калію, магнію й бета-каротину.

Важливо, що людям із підвищеним рівнем цукру у крові слід пам'ятати, що нектарин у рази солодший за персик.

Персики краще вибирати для приготування соків на зиму, оскільки вони водянистіші.