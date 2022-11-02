Перший сніг і денні морози: синоптики оновили прогноз і назвали дати

Погода в Україні вже скоро зміниться з поступовим приходом похолодання і традиційною зміною сезону.

Коли чекати на перший сніг і денні морози - читайте нижче в матеріалі Styler.

До кінця осені суттєвих похолодань не буде

За словами очільника Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, не виключено, що вже в листопаді падатиме перший сніг. Ймовірність - велика, але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не буде лежати.

Звісно, такий прогноз не поширюється на Карпати, де перший сніг почав падати вже у вересні.

Ресурс Gismeteo (за даними для Києва) прогнозує перший сніг лише в кінці листопада, а перший денний мінус (-2... -3 градуси) очікується на початку грудня.

До кінця ж осені температура знижуватиметься поступово, наближаючись до нуля, і навіть нічні заморозки очікуються лише в кінці листопада.

Скріншот: Прогноз погоди в Києві на місяць (gismeteo.ua)

Схожий прогноз дають синоптики з Accuweather, але за їхніми даними перший мокрий сніг може зриватися вже в середині листопада. Більш істотні зимові опади лише в кінці осені.

Мінусова температура вдень у листопаді не очікується.

Скріншот: Яка погода буде в Київі в листопаді (accuweather)

Якою буде зима 2022-2023

Водночас в Укргідрометцентрі дали ймовірний сценарій зими в Україні, спрогнозувавши, що середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму.

Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25... -30 градусів в Україні є дуже низькою.

Здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.