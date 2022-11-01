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Жовтень у Києві став одним з найтепліших за майже 150 років

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 13:22
Жовтень у Києві став одним з найтепліших за майже 150 років Фото: жовтень у Києві став одним з найтепліших за майже 150 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цьогорічний жовтень у Києві зайняв 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С. Це вище за кліматичну норму на 2,0°С.

Окрім того, цьогорічний жовтень порадував киян "бабиним літом", яке тривало чотири дні, починаючи з 6 числа.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура піднялася до + 22,1°С, а найхолоднішим - 21 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С.

На проспекті Науки випало 44 мм опадів, що становить 96% кліматичної норми.

Нагадаємо, синоптики попереджають про повернення нічних заморозків в Україну.

Окрім того, за прогнозами, майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж минулого року.

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