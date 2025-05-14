"Євробачення-2025": результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі

Перший півфінал "Євробачення 2025", де виступали представники України, гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", закінчився 13 травня у Швейцарії. За його підсумками визначилися перші 10 фіналістів пісенного конкурсу, гранд-фінал якого пройде 17 травня у Базелі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.
За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:
Результати першого півфіналу "Євробачення-2025" (скріншот)
Представники України - Гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.
Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.
Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.
А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.
Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.
Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:
Австралія: Go-Jo - Milkshake Man
Чорногорія: Ніна Жижич - Dobrodošli
Ірландія: Еммі - Laika Party
Латвія: Tautumeitas - Bur man laimi
Вірменія: Parg - SURVIVOR
Австрія: JJ - Wasted Love
Греція: Клавдія - Asteromata
Литва: Katarsis - Tavo akys
Мальта: Міріана Конте - SERVING
Грузія: Маріам Шенгелія - Freedom
Данія: Сіссал - Hallucination
Чехія: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye
Люксембург: Лора Торн - La poupée monte le son
Ізраїль: Юваль Рафаель - New Day Will Rise
Сербія: Принц - Mila
Фінляндія: Еріка Вікман - ICH KOMME
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