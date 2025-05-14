"Євробачення-2025": результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі

Хто пройшов у фінал "Євробачення 2025"

За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:

Норвегія

Албанія

Швеція

Ісландія

Нідерланди

Польща

Сан-Маріно

Естонія

Португалія

Україна

Результати першого півфіналу "Євробачення-2025" (скріншот)

Як виступила Україна

Представники України - Гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.

Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.

Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.

А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.

Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.

Коли буде другий півфінал Євробачення 2024

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як: