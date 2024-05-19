Перший освячений храм у Київській Русі. Дивіться, як колись виглядала Десятинна церква

Десятинна церква була однією із головних святинь Київської Русі. Там були поховані Володимир Великий із дружиною Анною, а також княгиня Ольга. Храм був багато оздоблений мозаїками, фресками та мав неабияку архітектурну цінність.

Під час підготовки публікації також використали матеріали Вікіпедії.

Про те, як колись виглядала Десятинна церква, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Вишгородського історико-культурного заповідника у Facebook .

Як виглядала Десятинна церква

Історики вважають, що Десятинна церква була першою освяченою кам'яною церквою у Київській Русі. І освятили її 13 травня 996 року, тобто ще до хрещення Русі.

"Літописець Нестор переказував, що того самого дня князь Володимир Великий звелів: "Даю церкві цій Пресвятої Богородиці від майна мого та від міст моїх десяту частину", - розповідають у заповіднику.

На початку ХІ-го століття церкву пошкодила пожежа, проте її відновили. Десятинна церква була щедро прикрашена мозаїками, фресками, різьбленими мармуровими і шиферними плитами. Ікони, хрести і посуд були привезені з Херсонеса Таврійського в 1007 році.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці Десятинна (фото: Вікіпедія)

"У церкві знаходилася княжа усипальниця. 1011 року тут поховали дружину Володимира Великого візантійську царівну Анну, а 1015-го - самого князя. Сюди ж із Вишгорода під Києвом перенесли й останки княгині Ольги", - кажуть фахівці.

Є свідчення про те, що у 1169-му церкву розграбували війська Андрія Боголюбського, в 1203-му - війська Рюрика Ростиславича.

Так виглядала Десятинна церква (фото: Facebook/Вишгородський історико-культурний заповідник)

Наприкінці 1240-го орди хана Батия, які захопили Київ, знищили Десятинну церкву. Народні перекази стверджують, що церква впала під вагою народу, який намагався сховатись у церкві від монголів.

"Розкопки руїн храму почалися в 30-х роках ХVII-го століття з ініціативи митрополита Петра Могили. Біля однієї із вцілілих прибудов було влаштовано невелику церкву на пам'ять про зруйновану святиню", - розповідають у заповіднику.

Церква, яку збудував Петро Могила поблизу руїн Десятинної (фото: Вікіпедія)

Зазначається також, що у руїнах Десятинної церкви знайшли саркофаг князя Володимира і його дружини Анни. Княжий череп поховали в храмі Спаса на Берестові, потім перенесли в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Інші останки були поховані в Софійському соборі.

"У 1842-му нову Десятинну церкву відновили. Простояла вона до 1928-го, коли її знищили більшовики", - зазначають фахівці.

Відбудована Десятинна церква у кінці ХІХ - на поч. ХХ століть (фото: Вікіпедія)

У 2005 році тодішній Президент України Віктор Ющенко дав завдання Київській міській державній адміністрації відновити Десятинну церкву. На проект мали виділити з бюджету близько 90 млн гривень, втім це все залишилось лише планом.

Фундамент Десятинної церкви (фото: Вікіпедія)