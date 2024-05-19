Первый освященный храм в Киевской Руси. Смотрите, как когда-то выглядела Десятинная церковь

Десятинная церковь была одной из главных святынь Киевской Руси. Там были похоронены Владимир Великий с женой Анной, а также княгиня Ольга. Храм был богато украшен мозаиками, фресками и имел архитектурную ценность.

О том, как когда-то выглядела Десятинная церковь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Вышгородского историко-культурного заповедника в Facebook .

Как выглядела Десятинная церковь

Историки считают, что Десятинная церковь была первой освященной каменной церковью в Киевской Руси. Освятили ее 13 мая 996 года, то есть еще крещения Руси.

"Летописец Нестор пересказывал, что в тот же день князь Владимир Великий велел: "Даю церкви этой Пресвятой Богородицы от имущества моего и от городов моих десятую часть", - рассказывают в заповеднике.

В начале XI века церковь повредил пожар, однако ее восстановили. Десятинная церковь была щедро украшена мозаиками, фресками, резными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были доставлены из Херсонеса Таврического в 1007 году.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы Десятинная (фото: Википедия)

"В церкви находилась княжеская усыпальница. В 1011 году здесь похоронили жену Владимира Великого византийскую царевну Анну, а в 1015 - самого князя. Сюда же из Вышгорода, что под Киевом, перенесли и останки княгини Ольги", - говорят специалисты.

Есть свидетельства о том, что в 1169 году церковь разграбили войска Андрея Боголюбского, в 1203 году - войска Рюрика Ростиславича.

Так выглядела Десятинная церковь (фото: Facebook/Вышгородский историко-культурный заповедник)

В конце 1240-го орды хана Батыя, захватившие Киев, уничтожили Десятинную церковь. Народные предания утверждают, что церковь упала под тяжестью народа, пытавшегося укрыться от монголов.

"Раскопки руин храма начались в 30-х годах ХVII-го века по инициативе митрополита Петра Могилы. Около одной из уцелевших пристроек была установлена небольшая церковь на память о разрушенной святыне", - рассказывают в заповеднике.

Церковь, которую построил Петр Могила вблизи руин Десятинной (фото: Википедия)

Отмечается также, что в руинах Десятинной церкви был найден саркофаг князя Владимира и его дружины Анны. Княжеский череп был похоронен в храме Спаса на Берестове, затем перенесен в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Остальные останки были похоронены в Софийском соборе.

"В 1842-м новую Десятинную церковь восстановили. Простояла она до 1928-го, когда ее уничтожили большевики", - отмечают специалисты.

Отстроенная Десятинная церковь, конец ХІХ нач. ХХ веков (фото: Википедия)

В 2005 году тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко дал задачу Киевской городской государственной администрации восстановить Десятинную церковь. На проект должны были выделить из бюджета около 90 млн гривен, но это все осталось только планом.

Фундамент Десятинной церкви (фото: Википедия)