Першим відомим вікінгом була жінка: записи про неї знайшли на рунічному камінні

У десятому столітті нашої ери Данією правив уславлений вікінг Харальд Блютуз. Його королівська резиденція перебувала в Елінгу. І на місці його резиденції збереглося два кургани, де всі предмети та малюнки традиційно пов'язані з батьками Харальда - Гормом та Тарою. Про їхнє життя відомо дуже мало.

Однак дослідники звернули увагу на той факт, що Тайра з'являється як на рунічних каменях як в Елінгу, так і на деяких інших каменях у тому ж регіоні. І зазвичай, якщо всі малюнки відносяться до однієї й тієї ж людини, то це знак, що вона була уславленою і про неї хотіли зберегти пам'ять.

А Тайрі присвячено більше рунічного каміння, ніж будь-якому іншому вікінгу в Данії в ті часи. Навіть більше, ніж імені її сина - знаменитого вікінга Харальда Блютуза. Її чоловік Горм зображений лише на одному камені. Мало того, саме правлінню Тайри вчені того часу приписували розширення укріплень Даневірке, яким вдалося стримати німецьке вторгнення.

Але в цілому життєпис Тайри залишається загадкою: невідомо, ким були її рідні, звідки вони прийшли та в чому полягало її королівське правління. Раніше її життю історики приділяли мало уваги, оскільки її розглядали лише як матір першого відомого вікінга у Данії.

"Згадка Тайри не менш ніж на чотирьох рунічних каменях не має аналогів у Данії епохи вікінгів. Поєднання справжнього аналізу та географічного розподілу рунічних каменів вказує на те, що Тайра була однією з ключових фігур - або навіть ключовою фігурою у формуванні Данського королівства, в якому вона сама, можливо, грала активну роль", - йдеться у матеріалах дослідження.

Рунічний камінь, присвячений Тайрі (фото Роберто Фортуна, Національний музей Данії)

До того, на одній із груп меморіальних каменів, знайдених в Елінгу, королівській резиденції монархів та вікінгів, вчені знайшли цікавий запис, де Тайра відзначена як "сила/порятунок Данії". А на невеликому камені - "прикраса Данії".

А на іншій групі каменів - Равнунге-Туе, які розташовані біля Елінга, Тайра згадується словом, яке може означати "леді" чи "королева". Дослідники вважають, що обидва камені були висічені в той самий час, відомим місцевим різьбярем.

За датськими традиціями, рунічні камені забарвлювалися в яскраві кольори та встановлювалися в центральних місцях, як могильні кургани, перехрестях, місцях поховань. У ті часи споруджували на честь людини лише один камінь і найчастіше цією людиною був чоловік.

На цей момент дослідники виявили не менше десяти рунічних каменів, присвячених жінкам і чотири з них були присвячені Тайрі.

"Якщо ми визнаємо, що рунічні камені були гранітними проявами статусу, походження та влади, ми можемо припустити, що Тайра справді мала королівське, ютландське походження. Ці почесті вказують на впливову жінку, яка сама по собі мала статус, землю і владу", - пишуть автори, маючи на увазі Ютландію, острів на північному заході Європи, що включає Данію.

Також дружина Горма Тайра - одна з небагатьох жінок, згаданих у легендах та письмових джерелах. Її описували як мудру і сильну королеву. У деяких писаннях її називають дочкою англійського короля, а в деяких - дочкою напівлегендарного короля Клак-Харальда.

Найближчим часом дослідники хочуть повторно вивчити місце поховання, розташоване поряд з рунічним камінням Тайри в Елінгу. Передбачалося, що у цій могилі зберігалося тіло Горма, але насправді воно може вказувати місце останнього упокою першої королеви Данії.

За останні роки археологи знайшли вже кілька підтверджень, що жінки-вікінги пліч-о-пліч боролися з чоловіками. І не виключено, що першим вікінгом була жінка.