Первым известным викингом была женщина: записи о ней нашли на рунических камнях

В десятом веке нашей эры Данией правил прославленный викинг Харальд Блютуз. Его королевская резиденция находилась в Эллинге. И на месте его резиденции сохранилось два кургана, где все предметы и рисунки традиционно связаны с родителями Харальда – Гормом и Тарой. Об их жизни известно очень мало.

Однако исследователи обратили внимание на тот факт, что Тайра появляется как на рунических камнях как в Эллинге, так и на некоторых других камнях в том же регионе. И обычно, если все рисунки относятся к одному и тому же человеку, то это знак, что он был прославленным и о нем хотели сохранить память.

А Тайре посвящено больше рунических камней, чем любому другому викингу в Дании в те времена. Даже больше, чем имя ее сына – знаменитого викинга Харальда Блютуза. Ее муж Горм изображен всего лишь на одном камне. Более того, именно правлению Тайры ученые того времени приписывали расширение укреплений Даневирке, которым удалось сдержать немецкое вторжение.

Но в целом жизнеописание Тайры остается загадкой: неизвестно, кем были ее родные, откуда они пришли и в чем заключалось ее королевское правление. Ранее ее жизни историки уделяли мало внимания, так как ее рассматривали только как мать первого известного викинга в Дании.

"Упоминание Тайры не менее чем на четырех рунических камнях не имеет аналогов в Дании эпохи викингов. Сочетание настоящего анализа и географического распределения рунических камней указывает на то, что Тайра была одной из ключевых фигур - или даже ключевой фигурой в формировании Датского королевства, в котором она сама, возможно, играла активную роль", - говорится в материалах исследования.

Рунический камень, посвященный Тайре (фото Роберто Фортуна, Национальный музей Дании)

Более того, на одной из групп мемориальных камней, найденных в Эллинге, королевской резиденции монархов и викингов, ученые нашли интересную запись, где Тайра отмечена, как "сила/спасение Дании". А на небольшом камне – "украшение Дании".

А на другой группе камней – Равнунге-Туэ, которые расположены возле Эллинга, Тайра упоминается словом, которое может означать "леди" или "королева". Исследователи полагают, что оба камня были высечены в одно и то же время, известным местным резчиком.

По датским традициям, рунические камни окрашивались в яркие цвета и устанавливались в центральных местах, как могильные курганы, перекрестки, места захоронений. В те времена воздвигали в честь человека только один камень и чаще этим человеком был мужчина.

На данный момент исследователи обнаружили не менее десяти рунических камней, посвященных женщинам и четыре из них были посвящены Тайре.

"Если мы признаем, что рунические камни были гранитными проявлениями статуса, происхождения и власти, мы можем предположить, что Тайра действительно имела королевское, ютландское происхождение. Эти почести указывают на влиятельную женщину, которая сама по себе обладала статусом, землей и властью", - пишут авторы, имея в виду Ютландию, полуостров на северо-западе Европы, включающий Данию.

Также жена Горма Тайра – одна из немногих женщин, упомянутых в легендах и письменных источниках. Ее представляли, как мудрую и сильную королеву. В некоторых писаниях ее называют дочерью английского короля, а в некоторых – дочерью полулегендарного короля Клак-Харальда.

В ближайшее время исследователи хотят повторно изучить место захоронения, расположенное рядом с руническими камнями Тайры в Эллинге. Предполагалось, что в этой могиле хранилось тело Горма, но на самом деле оно может указывать на место последнего упокоения первой королевы Дании.

За последние годы археологи нашли уже несколько подтверждений, что женщины-викинги бок о бок сражались с мужчинами. И не исключено, что первым викингом была именно женщина.