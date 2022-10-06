Перші симптоми раку грудей, з якими треба негайно до лікаря
Рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, як в Україні, так у всьому світі. Як і з будь-яким видом онкології, важлива вчасна діагностика.
Які симптоми раку грудей, необхідні обстеження - читайте нижче в матеріалі Styler.
Рак грудей - найпоширеніша жіноча онкологія
За даними, Центру громадського здоров'я, щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу.
Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Важливо пам'ятати, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії - у 95% жінок, на II стадії - у 80%, на III стадії - у 50% жінок.
Жінкам треба проходити регулярні обстеження
Як розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець, профілактичний огляд потрібно проходити не менше 1 раз на рік обов'язково, навіть якщо Вас нічого не турбує і саме сімейний лікар і гінеколог проводять профілактичний огляд грудей.
У всіх жінок від 40 років рекомендують проводити скринінг за допомогою мамографії, яка є "золотим стандартом" скринінгу захворювань молочної залози (вірогідність діагностичних обстежень складає до 92 %).
- Жінкам до 40 років рекомендовано щорічне проведення УЗД молочних залоз.
- Мамографія – після 40 років 1 раз у 2 роки; після 50 років - 1 раз на рік.
- УЗД - на 5-7 день циклу 1 раз на рік.
- За показами дослідження можна виконувати частіше.
- МРТ, біопсія - за показами.
Симптоми, з якими слід негайно до лікаря:⠀
- біль в молочних залозах в будь-яку фазу циклу;
- збільшення розмірів однієї з грудей, особливо в поєднанні з почервонінням і хворобливістю;
- зміна контурів однієї з молочних залоз: наявність втягнення, або випинання ділянок грудей;
- зміна шкіри молочних залоз: почервоніння, потовщення шкіри;
- втягнення соска, несиметричне розташування сосків на обох молочних залозах.
- появи виразок в області соска й ареоли;
- наявність ущільнень в будь-якій частині молочної залози;
- виділення із сосків будь-якого кольору і характеру, які з'являються при стисканні соска, або виявляються на внутрішній поверхні бюстгальтера;
- наявність щільних округлих вузликів в пахвовій області (збільшені лімфатичні вузли).
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