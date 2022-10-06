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Перші симптоми раку грудей, з якими треба негайно до лікаря

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Четвер 06 жовтня 2022 11:00
Перші симптоми раку грудей, з якими треба негайно до лікаря Колаж РБК-Україна: Рак грудей важливо вчасно виявити
Автор: Світлана Мащенко

Рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, як в Україні, так у всьому світі. Як і з будь-яким видом онкології, важлива вчасна діагностика.

Які симптоми раку грудей, необхідні обстеження - читайте нижче в матеріалі Styler.

Рак грудей - найпоширеніша жіноча онкологія

За даними, Центру громадського здоров'я, щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу.

Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Важливо пам'ятати, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії - у 95% жінок, на II стадії - у 80%, на III стадії - у 50% жінок.

Жінкам треба проходити регулярні обстеження

Як розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець, профілактичний огляд потрібно проходити не менше 1 раз на рік обов'язково, навіть якщо Вас нічого не турбує і саме сімейний лікар і гінеколог проводять профілактичний огляд грудей.

У всіх жінок від 40 років рекомендують проводити скринінг за допомогою мамографії, яка є "золотим стандартом" скринінгу захворювань молочної залози (вірогідність діагностичних обстежень складає до 92 %).

  • Жінкам до 40 років рекомендовано щорічне проведення УЗД молочних залоз.
  • Мамографія – після 40 років 1 раз у 2 роки; після 50 років - 1 раз на рік.
  • УЗД - на 5-7 день циклу 1 раз на рік.
  • За показами дослідження можна виконувати частіше.
  • МРТ, біопсія - за показами.

Симптоми, з якими слід негайно до лікаря:⠀

  • біль в молочних залозах в будь-яку фазу циклу;
  • збільшення розмірів однієї з грудей, особливо в поєднанні з почервонінням і хворобливістю;
  • зміна контурів однієї з молочних залоз: наявність втягнення, або випинання ділянок грудей;
  • зміна шкіри молочних залоз: почервоніння, потовщення шкіри;
  • втягнення соска, несиметричне розташування сосків на обох молочних залозах.
  • появи виразок в області соска й ареоли;
  • наявність ущільнень в будь-якій частині молочної залози;
  • виділення із сосків будь-якого кольору і характеру, які з'являються при стисканні соска, або виявляються на внутрішній поверхні бюстгальтера;
  • наявність щільних округлих вузликів в пахвовій області (збільшені лімфатичні вузли).

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