ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перші симптому раку підшлункової, які можна пропустити

Новость на русском →
П'ятниця 23 вересня 2022 11:40
Перші симптому раку підшлункової, які можна пропустити Фото: Симптоми раку підшлункової залози (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рак підшлункової залози - дуже небезпечний вид онкології, який важливо виявити на ранніх стадіях.

Які симптоми можуть вказувати на недуг, пише EatThis.

Так, за даними Клініки Мейо, рак підшлункової залози рідко виявляють на ранніх стадіях, коли він найбільш виліковний. Це тому, що він часто не викликає симптомів, поки не пошириться на інші органи.

Як говорять в Національному інституті раку, більше ніж у 80% випадків рак підшлункової залози діагностується лише після того, як він вторгнеться в сусідні тканини або пошириться на інші органи.

На жаль, лише близько 10% людей із раком підшлункової залози будуть жити через 5 років після встановлення діагнозу.

А от близько 40% людей, у яких діагностовано рак до того, як він поширився за межі підшлункової залози, мають шанс залишатися в живих через 5 років. Тому дуже важливо вчасно виявити хворобу, звернувши увагу на такі ранні симптоми.

Біль у животі або спині

Ранні симптоми раку підшлункової залози зазвичай нечіткі та включають біль у животі та спині. Підшлункова залоза знаходиться глибоко в черевній порожнині, і саме тому пухлини важко виявити.

Жовтяниця

Легке пожовтіння шкіри або очей може бути раннім симптомом раку підшлункової залози.

Це може статися, коли пухлина блокує жовчну протоку, що з’єднує підшлункову залозу з печінкою.

"Підвищений рівень білірубіну в крові не тільки викликає пожовтіння шкіри та очей, але також може викликати свербіж шкіри, темну сечу та світлий або глинистий стілець", - повідомляє видання Pancreatic Cancer Action Network.

Розвиток діабету

Важливою роботою підшлункової залози є виробництво інсуліну. Цей гормон контролює кількість цукру в крові.

За даними Національного інституту раку, у деяких людей діабет може швидко розвинутися через проблеми з підшлунковою залозою.

Зміни стільця

Звертайте увагу на зміни, адже велика кількість жиру у калі може спричинити погані зміни.

"Це трапляється, якщо рак підшлункової залози вплинув на ваше травлення, тому жир у вашій їжі не перетравлюється належним чином", - уточнили в Pancreatic Cancer UK.

Раніше ми писали про приховані місця виникнення раку шкіри.

Також повідомлялося, чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно.

Читайте РБК-Україна в Google News
рак
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь