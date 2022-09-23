Перші симптому раку підшлункової, які можна пропустити

Рак підшлункової залози - дуже небезпечний вид онкології, який важливо виявити на ранніх стадіях.

Які симптоми можуть вказувати на недуг, пише EatThis.

Так, за даними Клініки Мейо , рак підшлункової залози рідко виявляють на ранніх стадіях, коли він найбільш виліковний. Це тому, що він часто не викликає симптомів, поки не пошириться на інші органи.

Як говорять в Національному інституті раку, більше ніж у 80% випадків рак підшлункової залози діагностується лише після того, як він вторгнеться в сусідні тканини або пошириться на інші органи.

На жаль, лише близько 10% людей із раком підшлункової залози будуть жити через 5 років після встановлення діагнозу.

А от близько 40% людей, у яких діагностовано рак до того, як він поширився за межі підшлункової залози, мають шанс залишатися в живих через 5 років. Тому дуже важливо вчасно виявити хворобу, звернувши увагу на такі ранні симптоми.

Біль у животі або спині

Ранні симптоми раку підшлункової залози зазвичай нечіткі та включають біль у животі та спині. Підшлункова залоза знаходиться глибоко в черевній порожнині, і саме тому пухлини важко виявити.

Жовтяниця

Легке пожовтіння шкіри або очей може бути раннім симптомом раку підшлункової залози.

Це може статися, коли пухлина блокує жовчну протоку, що з’єднує підшлункову залозу з печінкою.

"Підвищений рівень білірубіну в крові не тільки викликає пожовтіння шкіри та очей, але також може викликати свербіж шкіри, темну сечу та світлий або глинистий стілець", - повідомляє видання Pancreatic Cancer Action Network.

Розвиток діабету

Важливою роботою підшлункової залози є виробництво інсуліну. Цей гормон контролює кількість цукру в крові.

За даними Національного інституту раку, у деяких людей діабет може швидко розвинутися через проблеми з підшлунковою залозою.

Зміни стільця

Звертайте увагу на зміни, адже велика кількість жиру у калі може спричинити погані зміни.

"Це трапляється, якщо рак підшлункової залози вплинув на ваше травлення, тому жир у вашій їжі не перетравлюється належним чином", - уточнили в Pancreatic Cancer UK.