Перші симптому раку підшлункової, які можна пропустити
Рак підшлункової залози - дуже небезпечний вид онкології, який важливо виявити на ранніх стадіях.
Які симптоми можуть вказувати на недуг, пише EatThis.
Так, за даними Клініки Мейо, рак підшлункової залози рідко виявляють на ранніх стадіях, коли він найбільш виліковний. Це тому, що він часто не викликає симптомів, поки не пошириться на інші органи.
Як говорять в Національному інституті раку, більше ніж у 80% випадків рак підшлункової залози діагностується лише після того, як він вторгнеться в сусідні тканини або пошириться на інші органи.
На жаль, лише близько 10% людей із раком підшлункової залози будуть жити через 5 років після встановлення діагнозу.
А от близько 40% людей, у яких діагностовано рак до того, як він поширився за межі підшлункової залози, мають шанс залишатися в живих через 5 років. Тому дуже важливо вчасно виявити хворобу, звернувши увагу на такі ранні симптоми.
Біль у животі або спині
Ранні симптоми раку підшлункової залози зазвичай нечіткі та включають біль у животі та спині. Підшлункова залоза знаходиться глибоко в черевній порожнині, і саме тому пухлини важко виявити.
Жовтяниця
Легке пожовтіння шкіри або очей може бути раннім симптомом раку підшлункової залози.
Це може статися, коли пухлина блокує жовчну протоку, що з’єднує підшлункову залозу з печінкою.
"Підвищений рівень білірубіну в крові не тільки викликає пожовтіння шкіри та очей, але також може викликати свербіж шкіри, темну сечу та світлий або глинистий стілець", - повідомляє видання Pancreatic Cancer Action Network.
Розвиток діабету
Важливою роботою підшлункової залози є виробництво інсуліну. Цей гормон контролює кількість цукру в крові.
За даними Національного інституту раку, у деяких людей діабет може швидко розвинутися через проблеми з підшлунковою залозою.
Зміни стільця
Звертайте увагу на зміни, адже велика кількість жиру у калі може спричинити погані зміни.
"Це трапляється, якщо рак підшлункової залози вплинув на ваше травлення, тому жир у вашій їжі не перетравлюється належним чином", - уточнили в Pancreatic Cancer UK.
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