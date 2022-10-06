Первые симптомы рака груди, с которыми нужно немедленно к врачу
Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, как в Украине, так и во всем мире. Как и с любым видом онкологии, важна своевременная диагностика.
Какие симптомы рака груди, необходимы обследования – читайте ниже в материале Styler.
Рак груди – самая распространенная женская онкология
По данным Центра общественного здоровья, ежегодно более полумиллиона женщин во всем мире умирает из-за этого недуга.
Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на ІІІ-ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.
Важно помнить, что рак излечим при его выявлении на I стадии – у 95% женщин, на II стадии – у 80%, на III стадии – у 50% женщин.
Женщинам нужно проходить регулярные обследования
Как рассказала врач-гинеколог Лилия Левенец, профилактический осмотр нужно проходить не менее 1 раза в год обязательно, даже если вас ничего не беспокоит и именно семейный врач и гинеколог проводят профилактический осмотр груди.
У всех женщин от 40 лет рекомендуют проводить скрининг с помощью маммографии, которая является "золотым стандартом" скрининга заболеваний молочной железы (вероятность диагностических обследований составляет до 92%).
- Женщинам до 40 лет рекомендовано ежегодное проведение УЗИ молочных желез.
- Маммография – после 40 лет 1 раз в 2 года; после 50 лет – 1 раз в год.
- УЗИ – на 5-7 день цикла 1 раз в год.
- По показаниям исследования можно выполнять чаще.
- МРТ, биопсия – по показаниям.
Симптомы, с которыми следует немедленно к врачу:⠀
- боли в молочных железах в любую фазу цикла;
- увеличение размеров одной из грудей, особенно в сочетании с покраснением и болезненностью;
- изменение контуров одной из молочных желез: наличие втягивания или выпячивания участков груди;
- изменение кожи молочных желез: покраснение, утолщение кожи;
- вовлечение соска, несимметричное расположение сосков на обеих молочных железах.
- появление язв в области соска и ареолы;
- наличие уплотнений в любой части молочной железы;
- выделения из сосков любого цвета и характера, которые появляются при сжатии соска или обнаруживаются на внутренней поверхности бюстгальтера;
- наличие плотных округлых узелков в подмышечной области (увеличенные лимфатические узлы).
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