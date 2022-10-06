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Первые симптомы рака груди, с которыми нужно немедленно к врачу

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Четверг 06 октября 2022 11:00
Первые симптомы рака груди, с которыми нужно немедленно к врачу Коллаж РБК-Украина: Рак груди важно вовремя обнаружить
Автор: Светлана Мащенко

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, как в Украине, так и во всем мире. Как и с любым видом онкологии, важна своевременная диагностика.

Какие симптомы рака груди, необходимы обследования – читайте ниже в материале Styler.

Рак груди – самая распространенная женская онкология

По данным Центра общественного здоровья, ежегодно более полумиллиона женщин во всем мире умирает из-за этого недуга.

Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на ІІІ-ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Важно помнить, что рак излечим при его выявлении на I стадии – у 95% женщин, на II стадии – у 80%, на III стадии – у 50% женщин.

Женщинам нужно проходить регулярные обследования

Как рассказала врач-гинеколог Лилия Левенец, профилактический осмотр нужно проходить не менее 1 раза в год обязательно, даже если вас ничего не беспокоит и именно семейный врач и гинеколог проводят профилактический осмотр груди.

У всех женщин от 40 лет рекомендуют проводить скрининг с помощью маммографии, которая является "золотым стандартом" скрининга заболеваний молочной железы (вероятность диагностических обследований составляет до 92%).

  • Женщинам до 40 лет рекомендовано ежегодное проведение УЗИ молочных желез.
  • Маммография – после 40 лет 1 раз в 2 года; после 50 лет – 1 раз в год.
  • УЗИ – на 5-7 день цикла 1 раз в год.
  • По показаниям исследования можно выполнять чаще.
  • МРТ, биопсия – по показаниям.

Симптомы, с которыми следует немедленно к врачу:⠀

  • боли в молочных железах в любую фазу цикла;
  • увеличение размеров одной из грудей, особенно в сочетании с покраснением и болезненностью;
  • изменение контуров одной из молочных желез: наличие втягивания или выпячивания участков груди;
  • изменение кожи молочных желез: покраснение, утолщение кожи;
  • вовлечение соска, несимметричное расположение сосков на обеих молочных железах.
  • появление язв в области соска и ареолы;
  • наличие уплотнений в любой части молочной железы;
  • выделения из сосков любого цвета и характера, которые появляются при сжатии соска или обнаруживаются на внутренней поверхности бюстгальтера;
  • наличие плотных округлых узелков в подмышечной области (увеличенные лимфатические узлы).

Ранее мы писали о первых симптомах рака поджелудочной, которые можно пропустить.

Также сообщалось о скрытых местах возникновения рака кожи.

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