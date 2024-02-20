Первые дни: где смотреть сериал онлайн и интересные факты о нем

"Первые дни" стал первым сериалом, который сразу же вышел в международный прокат и был снят фактически по заказу зарубежных телеканалов.

О том, где можно посмотреть сериал и интересные факты о нем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), предварительно собрав эту информацию.

Где смотреть "Перші дні"

Поскольку 1 ноября 2023 года "Перші дні" сразу вышли на стреминговой платформе Netflix, то его можно посмотреть на официальном сайте.

Стоит отметить, что в международном прокате сериал называется "Those Who Stayed", что переводится как "Ті, хто залишились". Его показали в таких странах, как:

Польша

Чехия

Словакия

Румыния

Венгрия

Молдова

Балтийские и Балканские страны.

Также с 19 февраля и на сайте 1+1 состоялась премьера "Перших днів", поэтому посмотреть сериал о первых двух месяцах полномасштабной войны стало еще проще.

Фото из сериала "Перші дні"

Интересные факты о сериале

Сьемки началось в конце марта 2023, его проводили в две очереди, по три эпизода в каждой, в течение 1,5 месяца. Съемки стали настоящим вызовом для всей съемочной группы.

Каждая серия, а их 6, имеет не только историю, актеров, но и творческую команду с лучшими украинскими режиссерами.

Кадр из сериала "Перші дні"

Для украинских актеров и режиссеров съемки с животными в зоопарке стали первым опытом работы с дикими животными. Каждому участнику процесса съемок пришлось приспосабливаться к режиму дня носорога Арчи, жирафа, верблюдов и весь производственный график выстраивать так, чтобы он подстраивался под график животных, у которых также остались травмы. Да, команда проводила специальные тесты, чтобы понять, как животные реагируют на свет, звуки и съемочную команду.

В частности, съемки проходили в Киеве и Киевской области: а именно на улицах Крещатика, в спальных районах, на Подоле. А также на станциях метро, паркингах, то есть в тех местах, где прятались люди. Также в кадр попали арт-завод Платформа и Зоопарк 12 Месяцев.

Фото из фильма "Перші дні"

На съемки эпизода Киев-Берлин в столицу приезжал немецкий актер Фабиан Меннель.

Во время съемки сериала были очень сильные проблемы с электроэнергией из-за российских обстрелов, поэтому команда работала в безумном ритме.

Для реалистичности создатели Первых дней брали в аренду уничтоженные автомобили. А для эпизода "Киев-Берлин" команда сумела найти настоящий БТР.

Кадр из фильма "Перші дні"