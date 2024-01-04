Перша в Україні сім'я отримала сертифікат на нове житло під час війни: як це працює (фото)

В Україні перша сім'я отримала сертифікат "єВідновлення" на придбання нового житла. Родина з Гостомеля тепер буде жити в таунхаусі в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

Що відомо про сім'ю

До повномасштабного вторгнення сім'я Вікторії проживала в Гостомелі в новому таунхаусі. Однак він згорів під час активних бойових дій у місті.

Родина скористалася державною програмою на купівлю нового житла для тих, чиї домівки були зруйновані росіянами. Зазначимо, що сім'я повернулася з евакуації саме після того, як стартувала програма допомоги.

"Це найперший реалізований сертифікат по усій Україні. Тішуся, що все розпочалося саме з Бучі. Добрий знак, що сім'ї обирають своєю домівкою саме нашу громаду. Тож зростаємо і відновлюємося", - написав Федорук.

Перша сім'я в Україні отримала сертифікат "єВідновлення" на купівлю житла (фото: t.me/AnatoliiFedoruk)

Як подати заявку на отримання допомоги

Заява про компенсацію пошкодженого внаслідок війни житла подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна.

Її необхідно подати під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходилася нерухомість.

Подати заяву можна декількома способами:

в електронній формі через застосунок "Дія"

в паперовій формі через ЦНАП, нотаріуса або органи соцзахисту

У заяві потрібно зазначити:

відомості про особу, чиє житло знищено

відомості про сам об'єкт нерухомого майна

реєстраційний номер звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

реєстраційний номер звіту про обстеження можливості/неможливості відновлення об'єкта

відомості про заявника

До цієї заяви також потрібно додати ряд документів, який буде підтверджувати, кому належить нерухомість, хто проживає на території, право на пріоритетність отримання компенсації тощо.

Прийняття заявки складе не більше 30 календарних днів.