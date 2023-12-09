Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція)
Українські ветерани та родичі загиблих захисників чи захисниць можуть отримати компенсацію на придбання житла. Фактично особа отримує потрібну на квартиру суму та здійснює покупку за ці кошти.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України детальніше розповідає про цей вид допомоги.
Хто має право на отримання компенсації
- Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи (АТО/ООС, участь у бойових діях на території інших держав)
- ВПО, які є УБД, чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/або ООС до 1 червня 2018 р), рік перебування в базі даних ВПО до 24.02.2022
- Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав
Як отримати компенсацію: інструкція
Крок 1. Встати на квартирний облік. Для цього потрібні:
- довідка про зареєстроване (задеклароване) місце проживання на заявника та кожного члена сім'ї чи довідку ВПО
- копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого
- довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи
- копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера всіх членів сім'ї
Крок 2. Подати документи до ЦНАПу чи органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. Для цього потрібні:
- заява на призначення грошової компенсації
- копія паспорта заявника
- копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого захисника/захисниці
- копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях
- письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї
- копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї
- копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім'ї
- довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло
- довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022
Крок 3. Отримання рішення комісії про призначення грошової компенсації.
Крок 4. Відкриття спеціального рахунку в державному банку "Ощадбанк".
Крок 5. Подання копії договору з банком до місцевого органу соцзахисту.
Крок 6. Дочекатися надходження коштів.
Крок 7. Придбати житло упродовж року чи пів року після припинення воєнного стану.
Як придбати житло за отримані кошти
- Обрати житло
- Укласти договір про купівлю-продаж з продавцем
- Надати копію договору до органу соцзахисту
- Отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю
- Подати згоду та відповідну заяву до "Ощадбанку"
- Оформити право власності на житло упродовж 30 днів
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