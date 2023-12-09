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Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція)

Україна, Субота 09 грудня 2023 12:01
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Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція) Компенсація на купівлю житла для ветеранів 2023 (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українські ветерани та родичі загиблих захисників чи захисниць можуть отримати компенсацію на придбання житла. Фактично особа отримує потрібну на квартиру суму та здійснює покупку за ці кошти.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України детальніше розповідає про цей вид допомоги.

Хто має право на отримання компенсації

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи (АТО/ООС, участь у бойових діях на території інших держав)
  • ﻿﻿ВПО, які є УБД, чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/або ООС до 1 червня 2018 р), рік перебування в базі даних ВПО до 24.02.2022
  • Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав

Як отримати компенсацію: інструкція

Крок 1. Встати на квартирний облік. Для цього потрібні:

  • довідка про зареєстроване (задеклароване) місце проживання на заявника та кожного члена сім'ї чи довідку ВПО
  • ﻿копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого
  • ﻿довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи
  • копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера всіх членів сім'ї

Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція)

Крок 2. Подати документи до ЦНАПу чи органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. Для цього потрібні:

  • ﻿﻿заява на призначення грошової компенсації
  • ﻿﻿копія паспорта заявника
  • ﻿﻿копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого захисника/захисниці
  • копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях
  • письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї
  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї
  • копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім'ї
  • довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло
  • довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022

Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція)

Крок 3. Отримання рішення комісії про призначення грошової компенсації.

Крок 4. Відкриття спеціального рахунку в державному банку "Ощадбанк".

Крок 5. Подання копії договору з банком до місцевого органу соцзахисту.

Крок 6. Дочекатися надходження коштів.

Крок 7. Придбати житло упродовж року чи пів року після припинення воєнного стану.

Як придбати житло за отримані кошти

  • Обрати житло
  • Укласти договір про купівлю-продаж з продавцем
  • Надати копію договору до органу соцзахисту
  • Отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю
  • ﻿Подати згоду та відповідну заяву до "Ощадбанку"
  • ﻿Оформити право власності на житло упродовж 30 днів

Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція)

Раніше ми розповідали про безкоштовне лікування та реабілітацію для ветеранів.

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