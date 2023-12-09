Компенсація на купівлю житла для ветеранів: як отримати допомогу (інструкція)

Компенсація на купівлю житла для ветеранів 2023 (ілюстративне фото: Freepik)

Українські ветерани та родичі загиблих захисників чи захисниць можуть отримати компенсацію на придбання житла. Фактично особа отримує потрібну на квартиру суму та здійснює покупку за ці кошти.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України детальніше розповідає про цей вид допомоги.