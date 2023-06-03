Перша літня повня подарує кардинальні зміни цим обраним знакам Зодіаку

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, для яких після першої літньої повні, яка відбудеться вже 4 червня, запуститься цикл важливих, приємних життєвих змін.

Телець

Цей важливий астрологічний період позитивно вплине на представників цього земного знаку. Астрологи кажуть, що ви відчуєте прилив сил, енергії буде дуже багато, вона битиме через край.

Представникам цього знака Зодіаку можна направити весь свій позитив на досягнення цілей, і у вас є всі шанси втілити в життя все задумане.

У цей період ви зможете проявити свої таланти, у тому числі й дар переконання. Люди навколо вас будуть вас дослухатися та всіляко вам допомагати.

Козеріг

Повня стане початком дуже хорошого періоду - ви врешті-решт зрозумієте, що усі проблеми, які не давали вам спокійно насолоджуватися життям, залишаться позаду.

Деякі представники цього знаку Зодіаку можуть навіть зустріти свою долю і почнуть планувати з нею життя.

Нове знайомство переверне все з ніг на голову, ви нарешті зможете розправити плечі і зрозуміти, що самотність вам не загрожує.

Точний час повні і в чому її особливість

Перша літня повня припадає на 4 червня о 06:41 за київським часом. Відбудеться вона у знаку Стрільця. Кельти цей повний місяць називали Кінським, а китайці - Місяцем Лотоса.

Астрологи кажуть, що Стрілець - вогненний знак, який символізує бадьорість, енергію, рішучість та наполегливість.

У дні повні люди стануть більш активними, відкритими та цілеспрямованими. Може виникнути сильне бажання змін, і з'являться ідеї, як само їх розпочати.