Первое летнее полнолуние подарит кардинальные перемены этим избранным знакам Зодиака

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, для которых после первого летнего полнолуния, которое состоится уже 4 июня, запустится цикл важных, приятных жизненных изменений.

Телец

Этот важный астрологический период оказывает положительное влияние на представителей этого земного знака. Астрологи говорят, что вы почувствуете прилив сил, энергии будет очень много, она будет бить через край.

Представителям этого знака Зодиака можно направить весь свой позитив на достижение целей, и у вас есть все шансы воплотить в жизнь все задуманное.

В этот период вы сможете проявить свои таланты, в том числе дар убеждения. Люди вокруг вас будут прислушиваться и всячески вам помогать.

Козерог

Полнолуние станет началом очень хорошего периода - вы в конце концов поймете, что все проблемы, которые не давали вам спокойно наслаждаться жизнью, останутся позади.

Некоторые представители этого знака Зодиака могут встретить свою судьбу и начнут планировать с ней жизнь.

Новое знакомство перевернет все с ног на голову, вы, наконец, сможете расправить плечи и понять, что одиночество вам не угрожает.

Точное время полнолуния и в чем его особенность

Первое летнее полнолуние приходится на 4 июня в 06:41 по киевскому времени. Состоится она в знаке Стрельца. Кельты это полнолуние называли Конским, а китайцы - Луной Лотоса.

Астрологи говорят, что Стрелец - огненный знак, символизирующий бодрость, энергию, решительность и настойчивость.

В дни полнолуния люди станут более активными, открытыми и целеустремленными. Может возникнуть сильное желание перемен, и появятся идеи, как же их начать.